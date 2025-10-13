Основные причины ухода в нелегальный сегмент — более низкая цена (49 %), недоступность ароматов, удобство покупки (12 %) и вера в лучшее качество (7 %). По данным VID, легальный оборот жидкостей для вейпов за полгода упал на 42,8 %, никотиновых подушечек — на 60,6 %.

Запрет ароматизаторов не ограничил доступ молодёжи к никотину — наоборот, покупки переместились в онлайн и Telegram, где контроль практически невозможен. Ресурсов для борьбы с нелегальной торговлей в интернете и потоками посылок у госструктур нет.

Профессор Саукa отмечает стремительный рост теневого рынка и указывает, что 46 % покупателей нелегальных ароматизированных продуктов — взрослые. Цель уменьшить число пользователей не достигнута.

Автор исследования профессор Арнис Саукa: «Объём теневого рынка продолжает расти — и очень быстро. Сейчас я не вижу никаких предпосылок, что эта тенденция может остановиться или хотя бы замедлиться. С этим нужно считаться. Мы говорили об этом два года назад, говорили в прошлом году — и теперь видим, что данные полностью подтверждают прогнозы. Факт, что 46 % респондентов, покупающих ароматизированные продукты на сером рынке, — взрослые, а не молодёжь, ясно показывает: нелегальный рынок стал доступен всем. Цель — сократить число пользователей — не достигнута. Это нужно признать».

Глава VID Байба Шмите-Роке признаёт, что жёсткий запрет ударил по легальному рынку и усилил тень. По её словам, можно было идти по пути постепенного повышения акциза, а не вводить полный запрет без механизмов контроля. Теперь государству придётся бороться с последствиями.

Байба Шмите-Роке, генеральный директор VID: «Нам нужно защищать молодёжь от начала и продолжения употребления этих продуктов, но решение Сейма запретить ароматы и вкусы было популистским, потому что взамен не было предложено механизмов для контроля рынка. Того же результата можно было достичь более взвешенными мерами — например, постепенно повышая акциз, а не за один год, как это предложило Министерство здравоохранения, просто запретив продукты. Сейчас нам предстоит бороться с ещё более серьёзными последствиями. У нас у всех общая цель — безопасное общество и честный рынок, но чтобы её достичь, нужно перестать прятать голову в песок, прислушаться к науке и принимать, возможно, непопулярные, но обоснованные решения».

Представители полиции подтверждают: нелегальная торговля ушла в закрытые каналы, используются криптоплатежи, растут объёмы посылок. Количество изъятий выросло в 10 раз, но для контроля нужны дополнительные ресурсы.

Заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции Марис Приедниекс отметил: «С начала года количество изъятых нелегальных товаров увеличилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы видим, что нелегальные торговцы быстро адаптировались к ситуации, когда за нелегальную продажу предусмотрена уголовная ответственность. Они ищут новые способы скрыть свою деятельность от правоохранительных органов. Для полиции это новый вызов, который потребует дополнительных ресурсов, возможно, за счёт других направлений работы».

Ассоциация производителей оценивает потери бюджета в 16 млн евро в год и заявляет о падении оборота компаний на 40–60 % и сокращении рабочих мест. Только 8 % пользователей остались в легальном сегменте — остальные ушли в тень или вернулись к сигаретам. Отрасль требует пересмотра запрета, указывая, что он не защищает молодёжь, а лишь сделал нелегальные продукты доступными всем.