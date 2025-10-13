Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Российская субмарина всплыла у берегов Франции: сообщают об аварии на борту

Редакция PRESS 13 октября, 2025 18:47

Мир 0 комментариев

Подводная лодка класса "Варшавянка". Фото: Википедия.

Морское командование НАТО обнаружило всплывшую у берегов Франции российскую подводную лодку «Новороссийск». Субмарина, которая может нести в том числе ядерное оружие, поднялась на поверхность 9 октября рядом с французским регионом Бретань, сообщает The Moscow Times со ссылкой на NL Times.

Подлодка находилась на боевом дежурстве в Средиземном море, но столкнулась с утечкой топлива. Поскольку судно не могло зайти в порты Черного моря или Сирии, оно отправилось на ремонт в один из портов Северного или Балтийского морей. После обнаружения у берега Франции подлодка продолжила движение под контролем военно-морских сил стран Североатлантического альянса.

Авария на подлодке, по данным российских телеграм-каналов, была выявлена еще в конце сентября: из-за повреждения топливной системы дизельное топливо стало поступать прямо в трюм. При этом среди личного состава судна не оказалось квалифицированных специалистов, которые могли бы на месте устранить неисправность. По словам источника канала, из-за скапливающегося на борту топлива, которое могло привести к взрыву, у экипажа не осталось никакого другого выхода, кроме как подняться на поверхность и начать «откатывать трюм» прямо в море.

В Черноморском флоте РФ, в свою очередь, заявили, что информация о неисправности и «экстренном всплытии» подлодки у берегов Франции, не соответствует действительности. «В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского Флота России в Средиземном море», — отметили в пресс-службе флота. Там также заявили, что в соответствии с международными правилами судоходства «проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении».

Напомним, 7 октября, генштаб Франции сообщил, что фрегат ВМС страны сопровождал российскую подлодку, следовавшую в надводном положении у берегов Бретани в направлении Ла-Манша. В опубликованном снимке французские военные предположили, что речь идет именно о подлодке «Новороссийск».

«Новороссийск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Она вооружена крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». С 2014-го «Новороссийск» входит в состав Черноморского флота.

 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

