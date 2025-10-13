Российская субмарина всплыла у берегов Франции: сообщают об аварии на борту

Подлодка находилась на боевом дежурстве в Средиземном море, но столкнулась с утечкой топлива. Поскольку судно не могло зайти в порты Черного моря или Сирии, оно отправилось на ремонт в один из портов Северного или Балтийского морей. После обнаружения у берега Франции подлодка продолжила движение под контролем военно-морских сил стран Североатлантического альянса.

Авария на подлодке, по данным российских телеграм-каналов, была выявлена еще в конце сентября: из-за повреждения топливной системы дизельное топливо стало поступать прямо в трюм. При этом среди личного состава судна не оказалось квалифицированных специалистов, которые могли бы на месте устранить неисправность. По словам источника канала, из-за скапливающегося на борту топлива, которое могло привести к взрыву, у экипажа не осталось никакого другого выхода, кроме как подняться на поверхность и начать «откатывать трюм» прямо в море.

В Черноморском флоте РФ, в свою очередь, заявили, что информация о неисправности и «экстренном всплытии» подлодки у берегов Франции, не соответствует действительности. «В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского Флота России в Средиземном море», — отметили в пресс-службе флота. Там также заявили, что в соответствии с международными правилами судоходства «проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении».

Напомним, 7 октября, генштаб Франции сообщил, что фрегат ВМС страны сопровождал российскую подлодку, следовавшую в надводном положении у берегов Бретани в направлении Ла-Манша. В опубликованном снимке французские военные предположили, что речь идет именно о подлодке «Новороссийск».

«Новороссийск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Она вооружена крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». С 2014-го «Новороссийск» входит в состав Черноморского флота.