Смерть от опасной инфекции: её переносят кошки и грызуны

Лептоспироз передается от различных животных, особенно от грызунов, но также может переноситься сельскохозяйственными животными, собаками и кошками, сообщили в ЦПКЗ. Человек чаще всего заражается при контакте с водой, загрязненной животными, влажной почвой или экскрементами животных, а также другими предметами, загрязненными мочой зараженных животных.

В этом году до 13 октября в Латвии было зарегистрировано 25 случаев заболевания лептоспирозом, что в шесть раз больше, чем в предыдущие годы, когда регистрировалось в среднем четыре случая в год. Например, в 2021 году был зарегистрирован один случай, а в 2017 году - восемь.

В сентябре было зарегистрировано 14 случаев, а в августе - шесть, что свидетельствует о заметном сезонном росте в конце лета и осенью, сообщает ЦПКЗ. Все пациенты прошли или продолжают проходить лечение в больницах, один пациент умер. Большинство пациентов сообщили о возможном контакте с грызунами или окружающей средой, которая могла быть загрязнена их выделениями, например, при работе в саду.

Случаи лептоспироза были зарегистрированы в Риге, Рижском регионе, Видземе и Земгале. Из общего числа заболевших лептоспирозом в этом году 11 мужчин и 14 женщин. Средний возраст пациентов - 63 года, а в основном заболевшие находятся в возрасте от 25 до 82 лет.

Лептоспироз - это инфекционное заболевание, которое передается от животных к человеку. Лептоспироз вызывается бактерией leptospira, которая может сохраняться во внешней среде в течение нескольких недель и даже месяцев, особенно во влажных и прохладных условиях, но чувствительна к высыханию и высоким температурам, сообщает ЦПКЗ. Зараженные животные выделяют лептоспиры с мочой. Восприимчивы все теплокровные животные, что означает широкую циркуляцию возбудителей инфекции в природе.

Лептоспиры могут попасть в организм человека через слизистые оболочки глаз, носа и рта, а также через небольшие повреждения кожи, контакт с грызунами и другими животными, включая домашних, и зараженную среду, такую как вода, почва, предметы и другие места.

Признаки заболевания обычно проявляются через два-двадцать дней после заражения. Чаще всего проявляются гриппоподобные симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и недомогание. В более тяжелых случаях возможны такие осложнения, как менингит, кровотечение, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушение сознания, сообщили в ЦПКЗ.

Риск заражения лептоспирозом возрастает в холодное время года, когда различные грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты ЦПКЗ призывают людей надевать перчатки, ботинки и защитную одежду, когда они занимаются садоводством, работают в поле или ухаживают за животными.

В то же время тщательное мытье рук с мылом после контакта с животными или влажной почвой поможет предотвратить заболевание.

При появлении признаков лептоспироза и при контакте с потенциально зараженной средой, животными и зараженными животными следует немедленно обратиться за медицинской помощью.