Смерть от опасной инфекции: её переносят кошки и грызуны

© LETA 13 октября, 2025 17:05

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году в Латвии значительно увеличилось число случаев заболевания лептоспирозом, тяжелой острой инфекцией, и один пациент умер от этой болезни, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Лептоспироз передается от различных животных, особенно от грызунов, но также может переноситься сельскохозяйственными животными, собаками и кошками, сообщили в ЦПКЗ. Человек чаще всего заражается при контакте с водой, загрязненной животными, влажной почвой или экскрементами животных, а также другими предметами, загрязненными мочой зараженных животных.

В этом году до 13 октября в Латвии было зарегистрировано 25 случаев заболевания лептоспирозом, что в шесть раз больше, чем в предыдущие годы, когда регистрировалось в среднем четыре случая в год. Например, в 2021 году был зарегистрирован один случай, а в 2017 году - восемь.

В сентябре было зарегистрировано 14 случаев, а в августе - шесть, что свидетельствует о заметном сезонном росте в конце лета и осенью, сообщает ЦПКЗ. Все пациенты прошли или продолжают проходить лечение в больницах, один пациент умер. Большинство пациентов сообщили о возможном контакте с грызунами или окружающей средой, которая могла быть загрязнена их выделениями, например, при работе в саду.

Случаи лептоспироза были зарегистрированы в Риге, Рижском регионе, Видземе и Земгале. Из общего числа заболевших лептоспирозом в этом году 11 мужчин и 14 женщин. Средний возраст пациентов - 63 года, а в основном заболевшие находятся в возрасте от 25 до 82 лет.

Лептоспироз - это инфекционное заболевание, которое передается от животных к человеку. Лептоспироз вызывается бактерией leptospira, которая может сохраняться во внешней среде в течение нескольких недель и даже месяцев, особенно во влажных и прохладных условиях, но чувствительна к высыханию и высоким температурам, сообщает ЦПКЗ. Зараженные животные выделяют лептоспиры с мочой. Восприимчивы все теплокровные животные, что означает широкую циркуляцию возбудителей инфекции в природе.

Лептоспиры могут попасть в организм человека через слизистые оболочки глаз, носа и рта, а также через небольшие повреждения кожи, контакт с грызунами и другими животными, включая домашних, и зараженную среду, такую как вода, почва, предметы и другие места.

Признаки заболевания обычно проявляются через два-двадцать дней после заражения. Чаще всего проявляются гриппоподобные симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и недомогание. В более тяжелых случаях возможны такие осложнения, как менингит, кровотечение, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушение сознания, сообщили в ЦПКЗ.

Риск заражения лептоспирозом возрастает в холодное время года, когда различные грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты ЦПКЗ призывают людей надевать перчатки, ботинки и защитную одежду, когда они занимаются садоводством, работают в поле или ухаживают за животными.

В то же время тщательное мытье рук с мылом после контакта с животными или влажной почвой поможет предотвратить заболевание.

При появлении признаков лептоспироза и при контакте с потенциально зараженной средой, животными и зараженными животными следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Обновлено: 20:25 21.10.2025
Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

