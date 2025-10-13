Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За неделю цена на электричество резко выросла: Latvenergo

Редакция PRESS 13 октября, 2025 18:19

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии и Литве на прошлой неделе выросла на 48 % по сравнению с предыдущей и составила 126,17 евро за мегаватт-час (МВт-ч), сообщили в АО "Latvenergo". В Эстонии цена на электроэнергию выросла на 14% по сравнению с предыдущей неделей и составила 86,87 евро за МВт-ч.

На прошлой неделе цены в Скандинавском регионе снизились из-за увеличения мощности ветряных электростанций, в то время как в странах Балтии цены значительно выросли в основном из-за перебоев в передаче электроэнергии.

Цена в системе "Nord Pool" упала до 28,85 евро за МВт-ч, что на 18 % меньше, чем на предыдущей неделе. Наблюдалось расхождение между странами Балтии, в основном из-за ограничений в передающих мощностях, которые не позволяют выровнять цены между зонами.

В странах Северной Европы оптовые цены на электроэнергию снизились по сравнению с предыдущей неделей, что было обусловлено ростом выработки электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) и возобновляемых источниках энергии. Выработка ветровой энергии увеличилась на 7 %, продолжая устойчивый рост в течение нескольких недель подряд.

В то же время производство солнечной энергии упало на 36 % по сравнению с предыдущей неделей, опустившись ниже отметки в 100 гигаватт-часов (ГВт-ч).Доступность АЭС в регионе выросла до 74 %, что отразилось в увеличении выработки финских АЭС на 11 %, способствуя снижению цен на электроэнергию на скандинавском рынке. В странах Балтии средний уровень цен на электроэнергию резко вырос на предыдущей неделе, что в основном было обусловлено ограничениями в передаче электроэнергии и снижением темпов выработке энергии из возобновляемых источников.

С 6 по 10 октября был полностью остановлен соединительный канал Литва-Швеция ("NordBalt") мощностью 700 мегаватт (МВт). После возобновления потоков передачи цены на электроэнергию в Балтийском регионе резко упали.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 7442 ГВт-ч, а производство электроэнергии - 8347 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 2% и составило 495 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 2% ниже, чем неделей ранее, и составило 130 ГВт-ч. В Эстонии потребление выросло на 2% до 149 ГВт-ч. В Литве потребление составило 217 ГВт-ч, что на 3 % меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 18 %, в общей сложности было произведено 326 ГВт-ч. В Латвии производство было на 7% выше, чем на предыдущей неделе, и составило 64 ГВт-ч, в Эстонии - на 30%, до 90 ГВт-ч, а в Литве - на 16%, до 172 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 49% в Латвии, 60% в Эстонии и 79% в Литве. На страны Балтии пришлось 66 % потребляемой в регионе электроэнергии.

