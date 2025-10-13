Что дальше будет с Газой: 20 пунктов плана Трампа

29 сентября президент США вместе с премьер-министром Израиля объявили о новом плане по урегулированию войны в Газе. "План Трампа из 20 пунктов" был согласован с рядом арабских и мусульманских стран, в частности, с Египтом, Катаром и Турцией.

Непосредственным событием, которое, как сообщается, побудило президента Трампа заставить Израиль прекратить войну в Газе, стало нападение еврейского государства на Доху. Оно нарушило территориальную целостность Катара в неудачной попытке убить переговорщиков от ХАМАС.

Из-за внутриполитических разногласий в ИзраилеТрамп почувствовал себя способным оказать давленин на правительство Биньямина Нетаньяху. С начала второго срока президентства Трампа Израиль достиг своих главных военных целей в Иране, Ливане и Газе.

8 октября президент США объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения и подписали первый этап сделки. Вот её главные положения.

1) Сектор Газа станет дерадикализованной, свободной от террора зоной, которая не будет представлять угрозы для своих соседей.

2) Сектор Газа будет перестроен на благо его жителей, которые и так уже достаточно настрадались.

3) Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится. Израильские войска отойдут к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников. В течение этого времени все военные действия, включая воздушные удары и артиллерийские обстрелы, будут приостановлены, а линии фронта останутся замороженными до тех пор, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного вывода войск.

4) В течение 72 часов после того, как Израиль публично примет это соглашение, ему будут возвращены все заложники, живые и погибшие.

5) После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 лиц, приговоренных к пожизненному тюремному заключению, и 1700 жителей сектора Газа, задержанных после событий 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей, задержанных в связи с этими событиями. За каждого израильского заложника, чьи останки будут переданы властям этой страны, Израиль передаст другой стороне останки 15 погибших жителей Газы.

6) После возвращения всех заложников будут амнистированы члены группировки ХАМАС, обязующиеся мирно сосуществовать с Израилем и сдать оружие. Членам ХАМАС, желающим покинуть сектор Газа, будет предоставлен безопасный проход в принимающие страны.

7) После принятия этого соглашения в сектор Газа будет немедленно направлена ​​полномасштабная гуманитарная помощь. Объемы помощи, как минимум, будут соответствовать объемам, предусмотренным соглашением о гуманитарной помощи от 19 января 2025 года, включая восстановление инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, канализация), восстановление больниц и пекарен, а также поставку необходимого оборудования для расчистки завалов и открытия дорог.

8) Ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа и ее распределение будут осуществляться без вмешательства со стороны обеих сторон, через Организацию Объединенных Наций и ее учреждения, а также Красный Полумесяц и другие международные организации, совершенно не связанные ни с одной из сторон. Открытие контрольно-пропускного пункта Рафах в обоих направлениях будет осуществляться в соответствии с тем же механизмом, который был реализован в соответствии с соглашением от 19 января 2025 года.

9) Управление сектором Газа будет осуществляться под временным переходным правлением технократического, аполитичного Палестинского комитета, ответственного за обеспечение повседневного функционирования государственных служб и муниципалитетов в интересах населения Газы. Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, действующих под надзором и контролем нового международного переходного органа – “Совета мира”, который возглавит председатель – президент Дональд Трамп. Состав других членов Совета, в том числе глав государств, будет объявлен позднее, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Этот орган будет определять рамки и управлять финансированием реконструкции сектора Газа до тех пор, пока Палестинская администрация не завершит свою программу реформ, изложенную в различных предложениях, включая мирный план президента Трампа 2020 года и предложение Саудовской Аравии и Франции, и не сможет безопасно и эффективно вернуть сектор Газа под свой контроль. Этот орган будет призывать к соблюдению лучших международных стандартов для создания современной и эффективной системы управления, которая будет служить интересам населения сектора и способствовать привлечению инвестиций.

10) План экономического развития Трампа по восстановлению и активизации сектора Газа будет разработан группой экспертов, которые помогли создать некоторые из процветающих современных чудо-городов на Ближнем Востоке. Международные организации, действующие из лучших побуждений, разработали множество продуманных инвестиционных предложений и интересных идей развития, которые будут рассмотрены для синтеза структур безопасности и управления с целью привлечения и содействия этим инвестициям, которые создадут рабочие места, возможности и надежду на будущее сектора Газа.

11) Будет создана особая экономическая зона с льготными тарифами и условиями доступа, которые будут согласованы со странами-участницами.

12) Никого не принудят покинуть сектор Газа, и те, кто захочет уехать, смогут свободно это сделать и вернуться. Мы будем призывать людей остаться и дадим им возможность построить лучшую жизнь в Газе.

13) ХАМАС и другие группировки соглашаются не играть никакой роли в управлении сектором Газа, ни напрямую, ни косвенно, ни в какой-либо форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не будет восстановлена. Под наблюдением независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации сектора Газа, который будет включать в себя необратимый вывод оружия из эксплуатации в рамках согласованной процедуры снятия с вооружения и будет поддержан финансируемой на международном уровне программой выкупа и реинтеграции, которая будет подлежать верификации со стороны независимых наблюдателей. Новый сектор Газа будет всецело привержен построению процветающей экономики и мирному сосуществованию с соседями.

14) Региональные партнеры предоставят гарантии того, что ХАМАС и другие группировки будут выполнять свои обязательства, и что Новая Газа не будет представлять угрозы соседям или ее народу.

15) Соединенные Штаты будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил (ISF) для немедленного развертывания в секторе Газа. ISF будут обучать и поддерживать прошедшие проверку палестинские полицейские силы в секторе Газа, а также консультироваться с Иорданией и Египтом, имеющими обширный опыт в этой области. Эти силы станут долгосрочным решением проблемы внутренней безопасности. ISF будут сотрудничать с Израилем и Египтом в обеспечении безопасности приграничных районов, совместно с прошедшими обучение палестинскими полицейскими. Крайне важно предотвратить попадание оружия и боеприпасов в сектор Газа и обеспечить быстрый и безопасный приток товаров для восстановления и возрождения сектора. Стороны согласуют механизм предотвращения конфликтов на местах.

16) Израиль не будет оккупировать или аннексировать сектор Газа. По мере того, как ISF будут устанавливать контроль и стабильность, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет выводить свои войска в соответствии со стандартами, этапами и сроками, связанными с демилитаризацией, которые будут согласованы между ЦАХАЛ, ISF, гарантами и Соединенными Штатами. Целью является обеспечение безопасности сектора Газа, с тем чтобы он больше не представлял угрозы Израилю, Египту или своим гражданам. В практическом плане Армия обороны Израиля будет постепенно передавать оккупированную ею территорию Газы ISF в соответствии с соглашением, которое они заключат с переходным правительством, вплоть до полного вывода войск из сектора, за исключением присутствия по периметру безопасности, которое будет сохраняться до тех пор, пока Газа не будет полностью защищена от любой возрождающейся террористической угрозы.

17) В случае, если ХАМАС отложит принятие этого предложения или отклонит его, вышеуказанные действия, включая масштабную операцию по оказанию помощи, будут продолжены в районах, свободных от террора, переданных Армией обороны Израиля под контроль ISF.

18) Будет налажен процесс межконфессионального диалога, основанный на ценностях терпимости и мирного сосуществования, с целью попытаться изменить менталитет и стереотипы палестинцев и израильтян, подчеркивая преимущества, которые можно извлечь из мира.

19) По мере продвижения процесса восстановления сектора Газа и добросовестной реализации программы реформ Палестинской Автономии, наконец, могут возникнуть условия для реального пути к самоопределению и государственности палестинцев, что мы признаём устремлением палестинского народа.

20) Соединенные Штаты инициируют диалог между Израилем и палестинцами для достижения договоренности о политических перспективах мирного и процветающего сосуществования.

UPD: Тем временем ХАМАС теперь начал бороться против кланов Газы, которые выступают против его правления. Боевые действия идут в районах, из которых выведена израильская армия. В Газе идет гражданская война