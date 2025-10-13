Правоохранители заявляют, что усилят контроль, чтобы встреча Латвия – Англия и сборы фанатов прошли спокойно и без драк. Полицейские будут дежурить как в центре столицы, так и возле стадиона.

По словам полиции, у них подготовлен план по поддержанию общественного порядка и регулированию дорожного движения. Наблюдение за болельщиками будет вестись не только в день матча, но и заранее. Также особое внимание уделено мониторингу активности в интернете.

Отдельно полиция подчеркнула, что будет контролировать использование дронов — в случае несанкционированного запуска беспилотник смогут не только обнаружить, но и принудительно посадить, установив, кто им управляет.

Кроме того, 14 октября, в день матча, в некоторых районах Риги введут запрет на полёты дронов. Напомним, что перед этим латвийская сборная не сумела одержать победу над командой страны, занимающей по площади территорию меньше Риги, а по численности населения сравнимой с Даугавпилсом. Встреча Латвия – Андорра завершилась ничьёй со счётом 2:2.