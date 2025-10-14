В панике, но полная решимости, она схватила ключи от машины. Хотя она никогда раньше не садилась за руль, она проехала около километра, держ курс на ближайшую ветеринарную клинику, и через буквально пару минут у неё за спиной замячили полицейские мигалки.

Офицер, который остановил её, быстро понял, что происходит. Не мешкая, он поспешил пересадить щенка в свою машину и помчался к ветеринару. Благодаря его быстрой реакции щенок выжил.

Девочку, уже переполненную чувством вины, позже отвезли на работу ее матери. Перед уходом полицейский повернулся к матери и сказал:

"При обычных обстоятельствах я бы прочитал вам лекцию, надеясь, что вы будете лучше воспитывать своего ребенка. Но, мадам, вы воспитали удивительную, сильную, сострадательную и умную молодую девушку. Давайте просто позаботимся о том, чтобы через несколько лет она уже знала, по какой стороне дороги нужно ездить".