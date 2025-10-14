Обвинения в адрес Гомберга со стороны Ланги прозвучали в пылу общественных дискуссий о сносе в Риге памятника Барклаю де-Толли, который Гомберг столице и подарил.

В одном из своих постов Ланга пишет: «Бывший агент КГБ «меценат» Гомберг (публикую в общем доступе находящуюся карточку, которая в общественном пространстве до сих пор доступна, и не стёрта), который шантажировал парламент скульптурой Лачплесиса, теперь угрожает Латвии, поскольку, наконец, есть план снять его «подаренного» Барклая. В чём урок для государства? Не пускайся с чекистами ни в какие сделки и ничего от них не принимай».

Ключевое слово «чекист». Карточка на него в КГБ действительно была, говорит Гомберг. Но агентом он не являлся.

«В ней нет подписи, она составлялась без участия человека. И, в частности, в моем случае я вообще не знал. Я был гидом переводчиком в «Спутнике» (структура, зканимающаяся облуживанием интуристов в СССР. – press.lv) , и такие карточки автоматически заводились на тех, кто имел дело с иностранцами. Дело в том, что я тогда, в 98-м году подал на натурализацию, сдал экзамен и все такое. После того, как ты сдаешь экзамен, тебя там службы, соответственно, проверяют. И вдруг от какой-то службы пришло письмо, что вот ваша карточка лежит там в этой коллекции. Я немедленно обратился в суд по закону и выиграл этот суд. Суд в своей резолютивной части написал, что я не являлся — там такая формулировка «сознательно не сотрудничал с КГБ и не был информатором»».

Озвучить своё мнение LSM+ Лиана Ланга отказалась.

Гомберг требует от Ланги моральную компенсацию в размере трёх евро — по одному за каждое оскорбление. По его словам, он пожертвует эти деньги Центру госязыка. Требует также компенсацию расходов на адвоката.

Суд удалился на совещение. О своём решении он сообщит через месяц — 12 ноября.