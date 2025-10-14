Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Гомберг против Ланги: в суде был заслушан иск о защите чести (5)

© Lsm.lv 14 октября, 2025 12:10

Выбор редакции 5 комментариев

LETA

Рижский районный суд в Юрмале сегодня рассматривал дело о защите чести и достоинства. Меценат Евгений Гомберг подал иск против депутата Рижской думы Лианы Ланги. Она в «Фейсбуке» назвала Гомберга агентом КГБ. Пост позже удалила, но отзывать слова и извиняться, на чём настаивает Гомберг, не собирается, сообщает LSM+.

Обвинения в адрес Гомберга со стороны Ланги прозвучали в пылу общественных дискуссий о сносе в Риге памятника Барклаю де-Толли, который Гомберг столице и подарил.

В одном из своих постов Ланга пишет: «Бывший агент КГБ «меценат» Гомберг (публикую в общем доступе находящуюся карточку, которая в общественном пространстве до сих пор доступна, и не стёрта), который шантажировал парламент скульптурой Лачплесиса, теперь угрожает Латвии, поскольку, наконец, есть план снять его «подаренного» Барклая. В чём урок для государства? Не пускайся с чекистами ни в какие сделки и ничего от них не принимай».

Ключевое слово «чекист». Карточка на него в КГБ действительно была, говорит Гомберг. Но агентом он не являлся.

«В ней нет подписи, она составлялась без участия человека. И, в частности, в моем случае я вообще не знал. Я был гидом переводчиком в «Спутнике» (структура, зканимающаяся облуживанием интуристов в СССР. – press.lv) , и такие карточки автоматически заводились на тех, кто имел дело с иностранцами. Дело в том, что я тогда, в 98-м году подал на натурализацию, сдал экзамен и все такое. После того, как ты сдаешь экзамен, тебя там службы, соответственно, проверяют. И вдруг от какой-то службы пришло письмо, что вот ваша карточка лежит там в этой коллекции. Я немедленно обратился в суд по закону и выиграл этот суд. Суд в своей резолютивной части написал, что я не являлся — там такая формулировка «сознательно не сотрудничал с КГБ и не был информатором»».

Озвучить своё мнение LSM+ Лиана Ланга отказалась.

Гомберг требует от Ланги моральную компенсацию в размере трёх евро — по одному за каждое оскорбление. По его словам, он пожертвует эти деньги Центру госязыка. Требует также компенсацию расходов на адвоката.

Суд удалился на совещение. О своём решении он сообщит через месяц — 12 ноября.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
Комментарии (5)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (5)

Важно 19:04

Важно 5 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (5)

Спорт 18:52

Спорт 5 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (5)

Важно 18:49

Важно 5 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (5)

Важно 18:34

Важно 5 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (5)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 5 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (5)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 5 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (5)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 5 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать