Есть риск для всей планеты: зачем учёные «разбудили» микробы, 40 000 лет спавшие в мерзлоте

14 октября, 2025

В новом исследовании группа геологов и биологов под руководством Колорадского университета в Боулдере воскресила древние микробы, которые были заперты во льду — в некоторых случаях около 40 000 лет.

Вечная мерзлота планеты – это замороженная смесь почвы, льда и камней, которая лежит в основе почти четверти суши в Северном полушарии. Это ледяное кладбище, где останки животных и растений, а также множество бактерий и других микроорганизмов застряли во времени.

По крайней мере, до тех пор, пока любопытные ученые не попытаются их разбудить.

Группа обнаружила, что при оттаивании вечной мерзлоты микробам требуется некоторое время, чтобы активизироваться. Но через несколько месяцев, как будто проснувшись после долгого сна, они начинают образовывать процветающие колонии.

«Это ни в коем случае не мертвые образцы, — сказал Тристан Каро, ведущий автор исследования и бывший аспирант геологических наук в Университете Колорадо в Боулдере. - Они по-прежнему вполне способны поддерживать активную жизнь, которая может разлагать органические вещества и выделять их в виде углекислого газа».

Каро и его коллеги опубликовали свои результаты в сентябре в журнале JGR Biogeosciences.

Исследование имеет широкие последствия для здоровья всей планеты, добавил соавтор исследования Себастьян Копф. Сегодня вечная мерзлота в мире тает с угрожающей скоростью из-за изменения климата. Ученые опасаются, что эта тенденция может запустить порочный круг. По мере таяния вечной мерзлоты микробы, обитающие в почве, начнут разлагать органические вещества, выбрасывая их в воздух в виде углекислого газа и метана — двух мощных парниковых газов.

«Это одна из самых больших неизвестных в климатических реакциях, — сказал Копф, профессор геологических наук в Университете Колорадо в Боулдере. - Как таяние всей этой мерзлой земли, где, как мы знаем, хранятся тонны углерода, повлияет на экологию этих регионов и скорость изменения климата?»

Долгий сон

Чтобы исследовать эти неизвестные факторы, исследователи отправились в уникальное место — Туннель вечной мерзлоты Корпуса инженеров армии США. Это необычное исследовательское сооружение простирается на более чем 350 футов в замороженную землю под центральной Аляской.

В ходе текущего исследования ученые собрали образцы вечной мерзлоты, возраст которой составлял от нескольких тысяч до десятков тысяч лет, со стен туннеля. Затем они добавили воду к образцам и инкубировали их при температуре +12 градусов — прохладной для человека, но просто кипящей для Арктики.

«Мы хотели смоделировать то, что происходит летом на Аляске, в будущих климатических условиях, когда эти температуры достигают более глубоких слоев вечной мерзлоты», — сказал Каро.

С одной особенностью: исследователи использовали воду, состоящую из необычно тяжелых атомов водорода, также известных как дейтерий. Это позволило им отслеживать, как микробы поглощают воду, а затем используют водород для построения мембран из жирового материала, которые окружают все живые клетки.

Арктическое лето

То, что они увидели, было удивительным. В первые несколько месяцев эти колонии росли очень медленно, в некоторых случаях заменяя только одну из 100 000 клеток в день. В лабораторных условиях большинство бактериальных колоний полностью обновляются за несколько часов.

Но к шестимесячному сроку все изменилось. Некоторые бактериальные колонии даже произвели липкие структуры, называемые «биопленками», которые можно увидеть невооруженным глазом.

Каро сказал, что эти микробы, вероятно, не могут заразить людей, но команда все равно хранила их в герметичных камерах.

Он добавил, что колонии, похоже, не пробуждались намного быстрее при более высоких температурах. Эти результаты могут послужить уроком для таяния вечной мерзлоты в реальном мире: после жаркой погоды может потребоваться несколько месяцев, чтобы микробы стали достаточно активными и начали выделять в атмосферу большие объемы парниковых газов.

Другими словами, чем дольше длится арктическое лето, тем выше риски для планеты.

«В Аляске летом может быть один жаркий день, но гораздо важнее удлинение летнего сезона, когда теплые температуры продлеваются до осени и весны», — сказал Каро.

Он добавил, что по-прежнему остается много открытых вопросов об этих микробах, например, ведут ли себя древние организмы одинаково в разных местах по всему миру.

«В мире так много вечной мерзлоты — на Аляске, в Сибири и в других холодных северных регионах», — сказал Каро. «Мы взяли пробы только из одной крошечной ее части».

 

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (3)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (3)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (3)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (3)

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (3)

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (3)

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (3)

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

