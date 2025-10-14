"Слава богу, я не нуждаюсь в надбавке к пенсии, потому что мне помогает сын, и у меня есть грант от Фонда культурного капитала. Если бы не это, не знаю, что бы я делала. Когда всерьёз задумываешься об угрозе войны и повседневной жизни, приходится смотреть в сторону ближайшей ветки дерева...Все, что сейчас происходит в Латвии, постоянный рост цен, иначе как безумием назвать нельзя".

"Мне жаль людей моего поколения и новоиспеченных пенсионеров, которые ни к чему не причастны. Все эти громкие правительственные разговоры... Им следовало бы сделать больше! Я лучше поберегу своё здоровье и не буду слушать. Я делаю только то, что зависит от моего ума и меня самой", — говорит Вилцане .

ФОТО скриншот из youtube