Латвия против Фридриха Ницше

Ницше — философ, изменивший мировое мышление. Он бросил вызов догмам, страху и покорности. Его Так говорил Заратустра — не религия, а манифест свободы, силы духа и самостоятельного мышления. Ницше учил не бояться быть иным и искать собственный путь, даже если общество осуждает. Его идеи вдохновили целые поколения мыслителей, писателей и учёных.

Сегодня в Латвии под видом заботы о морали и культуре всё чаще вводят ограничения. Но когда государство начинает решать, что людям читать, оно становится тем самым врагом свободы, о котором писал Ницше. И тогда культура превращается в инструмент власти, а не в источник силы.