Работникам неотложки оставят пенсию по выслуге, но увеличат возрастной ценз

Поправки, подготовленные Министерством здравоохранения и одобренные правительством, предусматривают, что последние 10 лет перед выходом на пенсию должны быть отработаны именно в NMPD. Возраст выхода на пенсию — 55 лет — останется без изменений.

Изменения будут вводиться постепенно с 1 января 2027 года будет прибавляться по полгода ежегодно. Для сотрудников, чей стаж выслуги на 1 января 2027 года составит менее 15 лет, требуемый стаж будет увеличиваться постепенно на шесть месяцев в год до 25 лет к 2036 году.

Также пенсия за выслугу лет будет выплачиваться только до достижения общего пенсионного возраста, после чего сотрудник сможет получать обычную государственную пенсию.

В дальнейшем такую оценку будет проводить консилиум врачей по профессиональным заболеваниям Центра профессиональной и радиационной медицины Клинической университетской больницы им. Страдиня, который заменит действующую Государственную комиссию врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK).

Окончательное решение по поправкам предстоит принять Сейму.