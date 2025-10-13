Россия пообещала помочь 800 россиянам, которых обязали покинуть Латвию

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, власти России разработали «комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания».

Так Ирина Волк прокомментировала сообщение издание Politico о том, что власти Латвии потребовали, чтобы 841 гражданин России уехал из страны до 13 октября, иначе их депортируют.

Речь идет о гражданах России, которые получили постоянный вид на жительство в Латвии и не выполнили требование до 30 июля получить статус долгосрочного резидента ЕС. Чтобы получить такой статус, им нужно подтвердить, что они знают латышский язык на уровне не ниже A2, а также пройти проверку безопасности.

Ранее власти Латвии требовали, чтобы статус долгосрочного резидента Евросоюза получили жители страны, которые приняли гражданство РФ после мая 2023 года и которые до этого были гражданами или негражданами Латвии. Новые правила затронули около 30 тысяч человек, многие из них требования выполнили, а около 2600 человек добровольно уехали из Латвии.