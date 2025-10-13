До самой весны: в Латвии снижается максимальная скорость на дорогах

На участке Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где действует адаптивное управление дорожным движением с дорожными знаками переменной информации, при очень хороших дорожных условиях максимальная скорость движения составит 100 км/ч и в зимний сезон, однако по мере ухудшения метеорологических и дорожных условий разрешенная скорость там будет снижена до 90, 80 или 70 км/ч.

Следует отметить, что в зимний период дорожные и метеорологические условия могут меняться несколько раз в сутки, в том числе стремительно, поэтому водителям следует обращать внимание на указания по изменению информации на дорожных знаках и следовать им, напоминает LVC.

Тем временем строительные работы продолжаются на 32 участках федеральных автомагистралей. Водителям настоятельно рекомендуется не нарушать правила дорожного движения на строительных площадках, чтобы не подвергать опасности себя, других участников дорожного движения и строителей.

Карта строительных работ на сайте LVC содержит информацию обо всех текущих строительных работах и ​​ограничениях движения на национальной дорожной сети.

