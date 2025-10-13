Только для родственников? Почему автобусы по-прежнему ездят в РФ и Белоруссию

Те, кто хочет навестить своих родственников или друзей, могут купить билет и доехать, например, до Санкт-Петербурга.

В Министерстве сообщения порталу tv3.lv пояснили, что туристические поездки представляют больше угроз для безопасности государства, чем регулярные рейсы.

Министерство также отмечает, что с 1 марта 2024 года, когда в Литве вступил в силу запрет на пересечение литовско-белорусской границы на автобусах, совершающих нерегулярные рейсы, поток таких автобусов через Патерниеки значительно увеличился. "Интенсивно происходят нерегулярные пассажирские перевозки автобусами между Молдовой и Россией, которые следуют транзитом через территорию Латвии, пересекая внешнюю границу государства в пунктах Терехово и Гребнево.

Одновременно Государственная пограничная охрана продолжает фиксировать случаи незаконного пересечения латвийско-белорусской границы или попытки такого пересечения, при этом наблюдается тенденция к росту их количества.

Все эти обстоятельства обостряют ситуацию с безопасностью в приграничных регионах, включая угрозы нелегальной миграции и вербовки.

В результате создается серьезная нагрузка на сотрудников компетентных учреждений и снижается пропускная способность пунктов", - отметили в министерстве. Минсообщения также подчеркивает, что перевозчики, выполняющие регулярные рейсы, обязаны сами оценивать риски безопасности и проверять наличие действительных проездных документов у пассажиров.

(Tv3.lv)