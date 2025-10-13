Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Это невыгодно жильцам: новые договора с RNP вызвали вопросы у PTAC

Редакция PRESS 13 октября, 2025 19:32

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С следующего года все жильцы многоквартирных домов должны взять управление зданиями в свои руки. «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) этой осенью предложил перезаключить существующие договоры. Жильцы считают, что предложение выгодно только управляющей компании. Центр защиты прав потребителей (PTAC) также усматривает в договоре несправедливые пункты, сообщает «Nekā personīga».

Жильцы многоквартирных домов, находящихся в управлении RNP, летом получили в свои почтовые ящики проект договора и предложение либо согласиться с ним, либо отклонить. Собственники должны принять решение до нового года, в противном случае соглашение автоматически вступит в силу.

Против договора активно выступает житель дома на улице Локомотивес Гинтс Каунисте. Он был удивлен, что RNP не предлагает обсуждать пункты договора. «Односторонне повышают взносы в фонд накопления на ремонтные работы, удваивая их без нашего согласия, убирают дворника, дворника у вас больше не будет. Решение принято с их стороны, если хотите, собирайте подписи, что опять же очень сложно и трудоемко. Присылают нам договор, вот такой вариант, хотите — не хотите, отклоняйте, и всё», — описывает ситуацию Каунисте.

Жильцы обратились за помощью к юристам, которые указали на сомнительные пункты договора, например, что управляющая компания может до четырех раз в год изменять план ремонтных работ, односторонне менять условия договора и дважды в год повышать плату за управление.

Принятый в апреле закон о завершении приватизации предусматривает, что собственники квартир должны взять на себя управление домом — либо делать это самостоятельно, либо заключить договор с управляющей компанией. Если до конца года этого не сделать, автоматически вступит в силу договор, предложенный RNP. Жильцы дома на улице Локомотивес договорились, что будут обсуждать с управляющей компанией изменение договора.

Член правления RNP Мартиньш Паурс в эфире программы пояснил, что у них 143 тысячи договоров, но кворум составляет только 10% от опрошенных жильцов. «Конечно, легко винить нас в том, что мы не провели индивидуальные переговоры с каждым из 143 тысяч собственников квартир, но вместо этого мы провели очень качественные переговоры с уполномоченными лицами, представителями товариществ, с теми, кто проявил готовность к этим переговорам», — поясняет Паурс, подчеркивая, что новый договор обеспечит собственникам безопасность, гибкость, прозрачность и равенство.

По мнению присяжного адвоката Яниса Лапсы, специализирующегося на вопросах права собственности, права и обязанности в договоре не сбалансированы, и интересы управляющей компании преобладают.

«Если мы посмотрим на договор, там довольно много пунктов, что собственники квартир должны делать то, то и то своевременно. [...] Также есть такие вещи, как, например, передача взыскания долгов, то есть управляющая компания имеет право передать взыскание долгов против собственников квартир другим лицам, коллекторам, но ничего не сказано о том, что могут делать собственники квартир. Неясно, какая ответственность предусмотрена, чего требует закон — в договоре должен быть указан объем ответственности управляющей компании и момент её наступления», — говорит Лапса.

Договор также изучает Центр защиты прав потребителей, который предварительно усмотрел несправедливые пункты. Например, срок расторжения соглашения составляет месяц, но возврат накопленных домом средств компания может осуществить в течение трех месяцев.

RNP находится в активной коммуникации с PTAC. Если будут получены рекомендации по улучшению договора, RNP обещает внести правки. Если это будет с рекомендацией PTAC, улучшения автоматически вступят в силу. RNP сейчас не будет корректировать договор, ожидая заключения Центра защиты прав потребителей. Сколько времени центр будет оценивать договор — неизвестно. Также неясно, как будет обсуждаться новая версия договора, если таковая появится, — придется ли жильцам снова голосовать.

Наибольшее недоумение вызывает пункт договора, предусматривающий вложение накоплений дома в срочный депозит или ценные бумаги. PTAC считает, что такие финансовые операции должны быть четко прописаны в договоре, поскольку это деньги жильцов дома, и с ними нельзя обращаться как вздумается. Кому будут начисляться проценты от таких сделок и будут ли накопления дома доступны в случае внезапной необходимости — в этом сомневается адвокат Лапса.

RNP также управляет примерно 4200 муниципальными квартирами, что означает, что Рижская дума как собственник также должна участвовать в голосовании по договору RNP. Департамент жилья и окружающей среды проголосует против, поскольку у них уже есть соглашения о заключении договоров аренды, осмотре, взыскании долгов, которые, по их мнению, противоречат новому договору.

Опрошена примерно половина из 3400 домов, находящихся в управлении RNP. Пока ясно, что около 1400 зданий останутся с ними. Кворум удалось собрать только в 10% случаев, в остальных соглашение вступит в силу автоматически. 75 домов отказались продолжать сотрудничество с управляющей компанией.

Есть и здания, жильцы которых проголосовали против заключения договора с управляющей компанией, но также не взяли на себя права управления. Закон не уточняет, как поступать в таких случаях, поэтому компания обратилась в Сейм с просьбой уточнить норму.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать