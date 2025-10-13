Это невыгодно жильцам: новые договора с RNP вызвали вопросы у PTAC

Жильцы многоквартирных домов, находящихся в управлении RNP, летом получили в свои почтовые ящики проект договора и предложение либо согласиться с ним, либо отклонить. Собственники должны принять решение до нового года, в противном случае соглашение автоматически вступит в силу.

Против договора активно выступает житель дома на улице Локомотивес Гинтс Каунисте. Он был удивлен, что RNP не предлагает обсуждать пункты договора. «Односторонне повышают взносы в фонд накопления на ремонтные работы, удваивая их без нашего согласия, убирают дворника, дворника у вас больше не будет. Решение принято с их стороны, если хотите, собирайте подписи, что опять же очень сложно и трудоемко. Присылают нам договор, вот такой вариант, хотите — не хотите, отклоняйте, и всё», — описывает ситуацию Каунисте.

Жильцы обратились за помощью к юристам, которые указали на сомнительные пункты договора, например, что управляющая компания может до четырех раз в год изменять план ремонтных работ, односторонне менять условия договора и дважды в год повышать плату за управление.

Принятый в апреле закон о завершении приватизации предусматривает, что собственники квартир должны взять на себя управление домом — либо делать это самостоятельно, либо заключить договор с управляющей компанией. Если до конца года этого не сделать, автоматически вступит в силу договор, предложенный RNP. Жильцы дома на улице Локомотивес договорились, что будут обсуждать с управляющей компанией изменение договора.

Член правления RNP Мартиньш Паурс в эфире программы пояснил, что у них 143 тысячи договоров, но кворум составляет только 10% от опрошенных жильцов. «Конечно, легко винить нас в том, что мы не провели индивидуальные переговоры с каждым из 143 тысяч собственников квартир, но вместо этого мы провели очень качественные переговоры с уполномоченными лицами, представителями товариществ, с теми, кто проявил готовность к этим переговорам», — поясняет Паурс, подчеркивая, что новый договор обеспечит собственникам безопасность, гибкость, прозрачность и равенство.

По мнению присяжного адвоката Яниса Лапсы, специализирующегося на вопросах права собственности, права и обязанности в договоре не сбалансированы, и интересы управляющей компании преобладают.

«Если мы посмотрим на договор, там довольно много пунктов, что собственники квартир должны делать то, то и то своевременно. [...] Также есть такие вещи, как, например, передача взыскания долгов, то есть управляющая компания имеет право передать взыскание долгов против собственников квартир другим лицам, коллекторам, но ничего не сказано о том, что могут делать собственники квартир. Неясно, какая ответственность предусмотрена, чего требует закон — в договоре должен быть указан объем ответственности управляющей компании и момент её наступления», — говорит Лапса.

Договор также изучает Центр защиты прав потребителей, который предварительно усмотрел несправедливые пункты. Например, срок расторжения соглашения составляет месяц, но возврат накопленных домом средств компания может осуществить в течение трех месяцев.

RNP находится в активной коммуникации с PTAC. Если будут получены рекомендации по улучшению договора, RNP обещает внести правки. Если это будет с рекомендацией PTAC, улучшения автоматически вступят в силу. RNP сейчас не будет корректировать договор, ожидая заключения Центра защиты прав потребителей. Сколько времени центр будет оценивать договор — неизвестно. Также неясно, как будет обсуждаться новая версия договора, если таковая появится, — придется ли жильцам снова голосовать.

Наибольшее недоумение вызывает пункт договора, предусматривающий вложение накоплений дома в срочный депозит или ценные бумаги. PTAC считает, что такие финансовые операции должны быть четко прописаны в договоре, поскольку это деньги жильцов дома, и с ними нельзя обращаться как вздумается. Кому будут начисляться проценты от таких сделок и будут ли накопления дома доступны в случае внезапной необходимости — в этом сомневается адвокат Лапса.

RNP также управляет примерно 4200 муниципальными квартирами, что означает, что Рижская дума как собственник также должна участвовать в голосовании по договору RNP. Департамент жилья и окружающей среды проголосует против, поскольку у них уже есть соглашения о заключении договоров аренды, осмотре, взыскании долгов, которые, по их мнению, противоречат новому договору.

Опрошена примерно половина из 3400 домов, находящихся в управлении RNP. Пока ясно, что около 1400 зданий останутся с ними. Кворум удалось собрать только в 10% случаев, в остальных соглашение вступит в силу автоматически. 75 домов отказались продолжать сотрудничество с управляющей компанией.

Есть и здания, жильцы которых проголосовали против заключения договора с управляющей компанией, но также не взяли на себя права управления. Закон не уточняет, как поступать в таких случаях, поэтому компания обратилась в Сейм с просьбой уточнить норму.