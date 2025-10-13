«Ради более безопасного завтра»: в тюрьмы требуются надзиратели

Представители УМЗ разъясняют, что сейчас в обществе бытует много мифов и предрассудков о работе в местах лишения свободы. Считается, например, что это непременно опасная работа, что она низкооплачиваемая и однообразная. В действительности же, уверяют в управлении, работа там может приносить большое удовлетворение, быть динамичной, интересной и давать хорошие возможности для карьерного роста. Поэтому, помимо надежд на заполнение вакансий, кампания также носит просветительский и разъяснительный характер.

Сейчас в различных структурах УМЗ по всей Латвии насчитывается свыше 300 незаполненных штатных рабочих мест. Прогнозируется, что с 1 января больше всего вакансий будет в новой Лиепайской тюрьме — которая по условиям труда будет очень современным, упорядоченным и отвечающим новейшим стандартам местом трудоустройства.