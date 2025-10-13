Пропал голос? Причины и методы лечения

“Голос – сложный и при этом хрупкий механизм, в котором согласованно работают легкие, голосовые связки и органы речи. Он появляется в тот момент, когда воздух из легких проходит через голосовые связки, заставляя их вибрировать и издавать звук. Голос подобен инструменту, заботиться о котором надо так же осознанно, как и о любом другом аспекте здоровья – он может уставать, бывает перегружен и нуждается в восстановлении. Этой осенью, с установлением холодной погоды и более частыми простудами, все больше людей испытывают проблемы с голосом. Однако причиной потери голоса не всегда бывает только простуда – на это может влиять целый ряд факторов. Поэтому важно обращать внимание на все, что влияет на здоровье нашего голоса, и вовремя его лечить”, – объясняет фармацевт “Euroaptieka” Зане Мелберга.

Четыре наиболее распространенных причины потери голоса

Простуда: одна из самых частых причин охриплости или потери голоса – вирусная или бактериальная инфекция. В результате воспаление поражает верхние дыхательные пути и может распространиться на гортань. Когда воспаление поражает голосовые связки, они отекают, раздражаются и не могут полноценно функционировать. Вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем и часто возникают при ослаблении иммунитета. В таких случаях раздражение голосовых связок осложняется также из-за сухого воздуха в помещениях и недостаточного употребления жидкости.

Ларингит: это воспаление слизистой оболочки гортани, которое часто развивается как продолжение или осложнение простуды, и оно может быть острым или хроническим. Воспаление вызывают вирусы, бактерии или перенапряжение голоса. Острый ларингит обычно проходит в течение нескольких дней, если соблюдать щадящий режим для голоса и применять соответствующее лечение. В свою очередь хронический ларингит развивается в результате длительного раздражения и характерен для людей, которые курят, регулярно перенапрягают голос или часто болеют острым ларингитом. В таких случаях симптомы, такие как охриплость или потеря голоса, бывают длительными, поэтому важно вовремя обратиться к врачу, чтобы предотвратить осложнения и необратимое повреждение гортани, отмечает фармацевт “Euroaptieka”.

Перенапряжение голосовых связок: эта проблема часто встречается у людей, работа которых связана с регулярными разговорами или пением, например, учителей, экскурсоводов, певцов, журналистов. Длительная или слишком громкая речь оказывает излишнюю нагрузку на голосовые связки, приводя к микротравмам или воспалению. Этому часто способствуют неправильная техника речи, крик, пение без разминки или использование голоса, когда голосовые связки уже устали. Наиболее характерными симптомами являются охриплость, ощущение давления или “комка” в горле, боль, усталость голоса или даже кратковременная потеря голоса. В отличие от простуды или ларингита, это состояние обычно не сопровождается повышенной температурой.

Изжога: состояние, когда желудочная кислота по пищеводу поднимается до голосовых связок. Чаще всего бывает после еды или ночью, когда содержимое желудка поднимается по пищеводу. Такому состоянию способствует нерегулярное питание, переедание, жирная или острая пища, газированные напитки, алкоголь и стресс. Постоянное раздражение кислотой может вызвать воспаление голосовых связок и хроническую охриплость. Характерными симптомами являются жжение в желудке, охриплость, ощущение першения или инородного тела в горле. Фармацевт подчеркивает, что, если симптомы сохраняются в течение длительного времени, надо обязательно проконсультироваться с врачом, поскольку успешное лечение изжоги возможно только скорректировав образ жизни и применяя медикаменты для снижения кислотности желудка.

“Скорая помощь” для голосовых связок:

Хотя редко удается полностью восстановить голос за один день, фармацевт ”Euroaptieka” рекомендует придерживаться следующих рекомендаций, чтобы скорее вернуть голос:

Усиленная гигиена полости рта: когда пропадает голос, особенно во время простуды или острого ларингита, голосовые связки и верхние дыхательные пути уже раздражены и подвержены инфекциям. Усиленная гигиена полости рта в этот период становится особенно важной, поскольку в полости рта обитает множество микроорганизмов, которые могут еще сильнее раздражать гортань или вызывать новые инфекции. Регулярная чистка зубов, полоскание средствами для полоскания рта и, при необходимости, чистка языка помогут уменьшить количество бактерий и вирусов во рту, способствуя восстановлению голоса.

Режим тишины: при воспалении и отеке голосовых связок любой звук, даже шепот, могут раздражать гортань, поэтому молчание позволяет голосовым связкам отдохнуть, снимает воспаление и способствует скорейшему восстановлению голоса. Фармацевт объясняет, что это один из самых простых, но эффективных способов поддержки голоса и предотвращения осложнения.

Теплые напитки: именно теплые, а не горячие напитки помогают увлажнить слизистую оболочку рта и горла, уменьшить воспаление и успокоить воспаленную гортань, ослабить дискомфорт. Из травяных чаев можно выбрать липовый цвет, таволгу, листья малины, ромашку, тысячелистник или исландский мох, имбирь, куркуму. Хотя многие люди добавляют в чай мед, так как он успокаивает горло, фармацевт советует соблюдать умеренность, ведь слишком сладкий напиток может раздражать слизистую оболочку. Очень хорошо помогает теплое молоко со сливочным маслом, помогая “смазать” и успокоить воспаленную слизистую оболочку. В аптеках доступны также теплые витаминные напитки, которые не только поддерживают иммунитет, но и увлажняют слизистые оболочки рта и горла. В эти напитки часто входят витамины и минералы, такие как витамины С и D, цинк и магний, поддерживающие иммунную систему.

Леденцы или аэрозоли: облегчить дискомфорт в горле и охриплость можно с помощью пастилок и леденцов, содержащих лекарственные растения, такие как облепиха или исландский мох. Увлажнить воспаленную слизистую оболочку горла помогут также таблетки или аэрозоли с гиалуроновой кислотой, эвкалиптом, лакрицей, ромашкой, календулой, маслом бергамота, экстрактом еловой хвои или прополисом. Эти средства создают защитный слой на слизистой оболочке полости рта и горла, сохраняя ее влажной и эластичной, уменьшая дискомфорт, боль и першение в горле.

Ингаляции: в домашних условиях ингаляции можно проводить с помощью ингалятора, продающегося в аптеках. Пар увлажняет дыхательные пути и уменьшает раздражение горла, которым часто сопровождается охриплость или ларингит, а также смягчает слизистую оболочку горла, облегчая дыхание и восстанавливая голосовые связки.

Фармацевт Зане Мелберга напоминает, что голос – это незаменимый инструмент общения, и для его сохранения необходима осознанная забота в повседневной жизни. Своевременно реагируя на изменения голоса, можно быстрее восстановить его и избежать длительных проблем, сохранив голос здоровым и звонким.