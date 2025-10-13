Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Водитель слушает радио на русском!» Сигнал принят, что ответило Rīgas satiksme (3)

Редакция PRESS 13 октября, 2025 22:35

Выбор редакции 3 комментариев

Пассажирка Илзе возмущена: водитель общественного транспорта средь бела дня нагло слушает радио на русском.

«Когда же наступит тот день, когда водители общественного транспорта не смогут слушать радио на русском языке?» - взывает она к Лиане Ланге и Эдварду Ратниексу. 

 
Да уж, ситуация. Тут так и хочется добавить "уж лучше бы пил..."
 
Но надо сказать, что не все огласились с таким подходом. "Какое тебе дело, что и на каком языке слушают другие?" - вопрошает один комментатор. "Как вы думаете песни на английском или якутском были бы приемлемы?" - иронизирует другой. 

 

 

На запись ответили представители «Rīgas satiksme», которые указали: «Водители должны слушать радио как можно тише, чтобы звук был слышен только в кабине. Если в отдельных случаях это требование не будет соблюдаться, придется принять решение о полном отключении радио в кабинах всех водителей. Мы знаем, что в ряде других стран в общественном транспорте радио в кабинах водителей больше не используется вообще».

«Кабина является рабочим местом водителя. Так же, как каждый может слушать музыку или подкасты на своем рабочем месте, наши сотрудники могут пользоваться радио. Однако в общественном транспорте звук должен быть настолько тихим, чтобы он не разносился по всему салону. Конечно, немного звука может быть слышно ближе к кабине. Дискуссии и упреки по этому вопросу могут быть бесконечными, но для нас важны как мнение пассажиров, так и чувства сотрудников, поэтому мы рассмотрим лучший компромисс в этом вопросе».

На что Илзе немедленно ответила: "Не кажется ли вам этот ответ абсурдным? Кабина водителя не закрытого типа, она не отделена от салона, и если радио слышит водитель, то его слышат и сидящие спереди, или пассажиры, входящие через первые двери! И да, водитель, управляющий транспортным средством с повышенной ответственностью, не должен слушать радио!"

Так, минуточку, так водитель не должен слушать радио, или водитель не должен слушать только русское радио? А радио на языках Евросоюза и ОЭСР поможет ему в управлении транспортным средством? А также в интеграции латвийского общества и приобщении его к демократическим ценностям? Вопрос остался непроясненным, но мы продолжаем наблюдение за ходом дискуссии в Х. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:35 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (3)

Важно 20:30

Важно 3 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (3)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 3 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (3)

Важно 20:17

Важно 3 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (3)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 3 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (3)

Важно 20:03

Важно 3 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (3)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 3 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (3)

Важно 19:41

Важно 3 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать