«Когда же наступит тот день, когда водители общественного транспорта не смогут слушать радио на русском языке?» - взывает она к Лиане Ланге и Эдварду Ратниексу.

Да уж, ситуация. Тут так и хочется добавить "уж лучше бы пил..."

Но надо сказать, что не все огласились с таким подходом. "Какое тебе дело, что и на каком языке слушают другие?" - вопрошает один комментатор. "Как вы думаете песни на английском или якутском были бы приемлемы?" - иронизирует другой.

На запись ответили представители «Rīgas satiksme», которые указали: «Водители должны слушать радио как можно тише, чтобы звук был слышен только в кабине. Если в отдельных случаях это требование не будет соблюдаться, придется принять решение о полном отключении радио в кабинах всех водителей. Мы знаем, что в ряде других стран в общественном транспорте радио в кабинах водителей больше не используется вообще».

«Кабина является рабочим местом водителя. Так же, как каждый может слушать музыку или подкасты на своем рабочем месте, наши сотрудники могут пользоваться радио. Однако в общественном транспорте звук должен быть настолько тихим, чтобы он не разносился по всему салону. Конечно, немного звука может быть слышно ближе к кабине. Дискуссии и упреки по этому вопросу могут быть бесконечными, но для нас важны как мнение пассажиров, так и чувства сотрудников, поэтому мы рассмотрим лучший компромисс в этом вопросе».

На что Илзе немедленно ответила: "Не кажется ли вам этот ответ абсурдным? Кабина водителя не закрытого типа, она не отделена от салона, и если радио слышит водитель, то его слышат и сидящие спереди, или пассажиры, входящие через первые двери! И да, водитель, управляющий транспортным средством с повышенной ответственностью, не должен слушать радио!"

Так, минуточку, так водитель не должен слушать радио, или водитель не должен слушать только русское радио? А радио на языках Евросоюза и ОЭСР поможет ему в управлении транспортным средством? А также в интеграции латвийского общества и приобщении его к демократическим ценностям? Вопрос остался непроясненным, но мы продолжаем наблюдение за ходом дискуссии в Х.