Есть правила

о порядке расчёта за воду

Порядок, по которому собственник квартиры должен рассчитываться за потребление горячей и холодной воды, определен правилами Кабинета министров № 1013 «Порядок, в котором собственник квартиры в многоквартирном жилом доме рассчитывается за услуги, связанные с использованием недвижимости». В них четко записано, как пользователям платить за коммунальные услуги, в том числе за потребленную воду, и как и в каком объеме оплачивать разницу между показаниями общедомового счетчика воды и суммой квартирных.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в свою очередь выделил из правил все положения о расчетах за воду, которые могут пригодиться владельцам квартир.

Так, правила КМ № 1013 гласят, что при наличии разницы между показаниями общедомового прибора и суммой квартирных счетчиков управляющий обязан произвести для жителей перерасчет расхода воды. И не только если вода ушла по неизвестным причинам, но и в том случае, когда «лишняя» вода образовалась в результате аварийной утечки или потребовалась в процессе общих ремонтных работ в доме...

«Лишняя» вода

Как считать перерасход?

Перерасход воды, зафиксированный общим домовым счетчиком, делят между жильцами дома по одному из нижеследующих принципов:

1. По количеству отдельных квартир в жилом доме.

2. Пропорционально потреблению воды в каждой квартире (согласно показаниям квартирных счетчиков).

3. Пропорционально среднему потреблению воды в каждой квартире за последние три месяца.

4. Пропорционально идеальным долям общей собственности, которые входят в состав квартирной собственности.

5. По количеству проживающих или задекларированных в квартире жителей (если в доме нет нежилых помещений или мастерских художника).

При этом домовому обществу следует решить, каким образом и как часто будут обновляться сведения о проживающих или задекларированных лицах, а также как будут платить за воду владельцы тех квартир, о которых у управляющего нет достоверных сведений в отношении количества проживающих.

Выбор варианта расчетов излишков делает общество владельцев квартир - голосованием. И тогда, согласно части 3 статьи 16 Закона о квартирной собственности, решение сообщества собственников квартир является обязательным для каждого собственника квартиры в этом доме. Значит, указанный в правилах Кабинета министров порядок расчета за разницу воды применим до тех пор, пока общее собрание собственников квартир не примет решение о другом порядке оплаты полученных услуг, в том числе за «лишнюю» воду...

Вне закона

Для тех, кто нарушает

Норматив Кабмина предусматривает и своеобразные воспитательные меры для тех, кто не соблюдает общепринятые правила для владельцев и нанимателей жилья.

Так, порядок распределения потерь воды, который предлагается выше, не применяется в некоторых случаях. И тогда разница воды между показаниями общедомового прибора и суммой квартирных счетчиков в доме или ее часть распределяется между теми собственниками квартир, которые:

1. Не предоставляли сведения о показаниях счетчика потребления воды или опаздывали с их сдачей не менее трех месяцев подряд.

2. Не установили в квартире счетчик потребления воды, или вовремя его не заменили, или не верифицировали в соответствии с правилами или решением сообщества собственников.

3. Установили счетчик потребления воды с нарушением нормативных актов или решений сообщества собственников квартир.

4. Повторно не допустили представителей домоуправления для проверки счетчиков воды в квартире - несмотря на то, что заранее были предупреждены о проверке в письменной форме.

5. Повредили, сорвали или вообще не установили пломбы на местах соединения счетчиков, повредили счетчик.

6. Повторно не позволили управляющему или иному лицу, уполномоченному сообществом собственников квартир, установить, поменять или верифицировать счетчики потребления воды в квартире - несмотря на то, что, согласно решению сообщества собственников квартир, это входит в обязанности управляющего и он заранее предупредил об этом хозяина квартиры в письменной форме.

7. Не соглашались на внеочередную поверку счетчика, которую управляющий хотел провести за свой счет.

То есть разница воды будет распределена не между всеми квартирами, а между теми, которые не выполняли обязательные правила по содержанию приборов-водомеров и контактов с управляющим домом. Если в доме нашлись квартиры, хозяева которых нарушили общий порядок сдачи показаний или проверки счетчиков, то разницу в потреблении воды распределяют между ними.

Однако теперь домоуправления не имеют право списать всю коррекцию воды на одну квартиру. Тогда применяется следующая формула расчета:

V = N * В

где

V – количество воды к оплате (куб. м/мес.);

N – число задекларированных или реально проживающих в квартире лиц. Количество реальных жильцов управляющий использует в расчете, если оно превышает число задекларированных лиц. Если число фактически проживающих людей неизвестно, а в квартире никто не задекларирован, то расчет производится как на одного человека;

В – норма потребления воды на одного жителя в месяц (на человека куб. м/мес., она зависит от степени благоустройства жилья, в серийных домах Риги составляет примерно 6 кубометров в месяц), установленная в правилах самоуправления.

Если управляющему не удалось распределить между нарушителями все потери воды, то остаток потерь он распределяет между всеми собственниками квартир по обычной методике...

Нужна отчётность

Правила для жильцов

Кроме оплаты счетов за коммунальные услуги владелец квартиры и наниматель должны соблюдать общепринятые правила содержания приборов-водомеров (в данном случае) и отчетность.

Согласно правилам Кабмина № 1013, собственник квартиры должен ежемесячно снимать показания счетчика воды в том порядке и в тот срок, который установлен управляющим, после чего эти показания следует передать в домоуправление.

А если в квартире никто не живет? Или владелец в командировке, отпуске? 28-й пункт правил Кабмина предусматривает, что если квартирой никто не пользуется и собственник квартиры не может сдать показания счетчиков в связи с отсутствием, то он обязан заранее уведомить об этом управляющего.

Если не получилось вовремя подать показания водомеров? Согласно пункту 29 правил, если собственник квартиры не предоставил сведения о показаниях счетчика воды или не сообщил о своем отсутствии, то управляющий выставляет квартире счет на основании среднего потребления за последние три месяца.

Но такой порядок может применяться не более трех месяцев подряд...

Есть предел

Управляющему надо тоже поработать

Порой коррекция воды по сумме чуть ли не превышает месячное потребление воды квартирой. Правила Кабмина предусматривают и такую ситуацию.

Пункт 30 правил указывает, что, если потери воды в доме три месяца подряд превышают 20% от общего потребления, зафиксированного квартирными счетчиками, владельцы квартир имеют право подать в домоуправление заявление с требованием провести обследование дома и найти причины больших водных потерь.

В таком случае управляющий обязан:

- выяснить причины разницы в потреблении воды в течение двух месяцев;

- письменно проинформировать собственников квартир о необходимых мерах по уменьшению разницы в расходе воды.

...Практика показывает, что таких случаев множество, только вот обращения в домоуправления с требованием навести порядок – редкость.

Сейчас правительство приняло несколько нормативных актов, которые призваны урегулировать порядок потребления воды и препятствовать образованию разницы между счетчиками. В частности - введение дистанционного считывания показаний счетчиков, установку фильтров на домовые счетчики. Также предусмотрена отмена верификации водомеров...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА