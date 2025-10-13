Брать на работу пенсионеров стало выгодно: эксперты

Министерство финансов отмечает, что работодатели, нанимающие лиц пенсионного возраста, уже облагаются пониженной ставкой взносов на обязательное государственное социальное страхование (ОСС) – 30,02% по сравнению с 34,09% в общем случае. Следовательно, для работодателей найм таких работников означает снижение расходов на социальные взносы.

В то же время Министерство финансов отмечает, что введение новых налоговых льгот или стимулов возможно только после проведения тщательного анализа их целесообразности и эффективности, основанного на данных. Поэтому любое новое льготное предложение должно оцениваться объективно, с учетом его влияния на общую налоговую систему и государственный бюджет.

Министерство финансов отмечает, что в этом году уже вступил в силу ряд существенных изменений в порядок применения подоходного налога с физических лиц, которые снижают налоговую нагрузку на рабочую силу примерно для 95% работников, чья валовая заработная плата не превышает 4000 евро в месяц. Это увеличивает располагаемый доход населения, и наибольшую выгоду от этих изменений получают работники с валовой заработной платой до 2500 евро в месяц.

Дифференцированный необлагаемый налогом минимум был заменён единым фиксированным минимумом в размере 510 евро в месяц с запланированным повышением до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. Необлагаемый налогом минимум для пенсионеров также был значительно увеличен — с 500 до 1000 евро в месяц. Работающие пенсионеры могут применять его как к своей зарплате, так и к пенсии, полностью используя налоговую льготу уже в течение налогового года.

Кроме того, Министерство финансов подчеркивает, что система подоходного налога с физических лиц была упрощена, и теперь действуют только две ставки: 25,5% для доходов до 105 300 евро в год и 33% для доходов свыше этой суммы. Также увеличена минимальная заработная плата — в 2025 году она составит 740 евро в месяц, а в 2026 году планируется её повышение до 780 евро.

Ранее сообщалось, что Латвийская федерация пенсионеров призывает Сейм ввести с 2027 года налоговые льготы для работодателей, которые нанимают на работу лиц старше 50 лет, в том числе пенсионеров. Такой призыв содержится в резолюции, поданной федерацией в Сейм.

Как указано в резолюции, учитывая тенденцию старения населения и заботясь о сохранении качества жизни пожилых людей, Федерация пенсионеров призывает Сейм разработать государственную политику на период с 2027 по 2031 год, целью которой является как можно более длительное сохранение каждого трудоспособного человека на рынке труда Латвии.

Среди прочего федерация призывает рассмотреть возможность внедрения на латвийском рынке труда принципа «три в одном», что означает представительство трех поколений в учреждениях и компаниях, где работают 60 и более человек.

Одновременно в качестве проявления доброй воли федерация призывает Сейм в 2026 году разработать поправки к налоговому законодательству и с 2027 года ввести льготы для работодателей, нанимающих лиц старше 50 лет, чтобы дать людям этой возрастной группы возможность работать неполный рабочий день — половину или четверть рабочего времени, — и чтобы работодателям за это компенсировалась соответственно половина или четверть суммы налогов, уплачиваемых в государственный бюджет.