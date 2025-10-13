Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Брать на работу пенсионеров стало выгодно: эксперты

© LETA 13 октября, 2025 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

Работодатели, нанимающие людей пенсионного возраста, уже платят меньшие социальные взносы, сообщили в Министерстве финансов (МФ), комментируя обращение Латвийской федерации пенсионеров к Сейму с просьбой ввести с 2027 года налоговые льготы для работодателей, нанимающих людей старше 50 лет.

Министерство финансов отмечает, что работодатели, нанимающие лиц пенсионного возраста, уже облагаются пониженной ставкой взносов на обязательное государственное социальное страхование (ОСС) – 30,02% по сравнению с 34,09% в общем случае. Следовательно, для работодателей найм таких работников означает снижение расходов на социальные взносы.

В то же время Министерство финансов отмечает, что введение новых налоговых льгот или стимулов возможно только после проведения тщательного анализа их целесообразности и эффективности, основанного на данных. Поэтому любое новое льготное предложение должно оцениваться объективно, с учетом его влияния на общую налоговую систему и государственный бюджет.

Министерство финансов отмечает, что в этом году уже вступил в силу ряд существенных изменений в порядок применения подоходного налога с физических лиц, которые снижают налоговую нагрузку на рабочую силу примерно для 95% работников, чья валовая заработная плата не превышает 4000 евро в месяц. Это увеличивает располагаемый доход населения, и наибольшую выгоду от этих изменений получают работники с валовой заработной платой до 2500 евро в месяц.

Дифференцированный необлагаемый налогом минимум был заменён единым фиксированным минимумом в размере 510 евро в месяц с запланированным повышением до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. Необлагаемый налогом минимум для пенсионеров также был значительно увеличен — с 500 до 1000 евро в месяц. Работающие пенсионеры могут применять его как к своей зарплате, так и к пенсии, полностью используя налоговую льготу уже в течение налогового года.

Кроме того, Министерство финансов подчеркивает, что система подоходного налога с физических лиц была упрощена, и теперь действуют только две ставки: 25,5% для доходов до 105 300 евро в год и 33% для доходов свыше этой суммы. Также увеличена минимальная заработная плата — в 2025 году она составит 740 евро в месяц, а в 2026 году планируется её повышение до 780 евро.

Ранее сообщалось, что Латвийская федерация пенсионеров призывает Сейм ввести с 2027 года налоговые льготы для работодателей, которые нанимают на работу лиц старше 50 лет, в том числе пенсионеров. Такой призыв содержится в резолюции, поданной федерацией в Сейм.

Как указано в резолюции, учитывая тенденцию старения населения и заботясь о сохранении качества жизни пожилых людей, Федерация пенсионеров призывает Сейм разработать государственную политику на период с 2027 по 2031 год, целью которой является как можно более длительное сохранение каждого трудоспособного человека на рынке труда Латвии.

Среди прочего федерация призывает рассмотреть возможность внедрения на латвийском рынке труда принципа «три в одном», что означает представительство трех поколений в учреждениях и компаниях, где работают 60 и более человек.

Одновременно в качестве проявления доброй воли федерация призывает Сейм в 2026 году разработать поправки к налоговому законодательству и с 2027 года ввести льготы для работодателей, нанимающих лиц старше 50 лет, чтобы дать людям этой возрастной группы возможность работать неполный рабочий день — половину или четверть рабочего времени, — и чтобы работодателям за это компенсировалась соответственно половина или четверть суммы налогов, уплачиваемых в государственный бюджет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать