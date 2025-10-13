Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эпоха дешевой рабочей силы в экономике Балтии закончилась: эксперт

Редакция PRESS 13 октября, 2025 15:26

Бизнес 0 комментариев

Стремительный рост затрат в странах Балтии свидетельствует о том, что преимущества дешевой рабочей силы иссякают, и это отражается в росте цен на услуги и в конкурентоспособности экспортных отраслей, отмечает главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.

Статистическое бюро Eurostat в сентябре опубликовало данные индекса затрат на рабочую силу за второй квартал 2025 года. Фактически это обзор зарплат, к которым добавлены другие расходы, связанные с рабочей силой – налоги, субсидии, пособия. Динамика этого индекса показывает, насколько быстро растут затраты на рабочую силу в Европейском союзе по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

И следует отметить, что рост впечатляет. Эстония, где увеличение затрат составило 10,3 %, и Литва с показателем 9,4 % входят в число стран, где затраты на рабочую силу росли быстрее всего. Эстония уступила только Болгарии, Венгрии и Румынии. В Латвии средние почасовые затраты на рабочую силу также выросли на 8,7 %. Рост затрат в странах Балтии был более быстрым, чем в среднем по ЕС, где он составил 4 %, и в еврозоне, где затраты выросли на 3,6 %.

Одной из отраслей, где наблюдается выраженный рост, является сектор услуг. В Латвии рост в этом сегменте составил 8,3 %, в Литве – 8,4 %, а Эстония на фоне остальных стран Балтии выделяется приростом на 12,5 %. Отрасли с быстрым ростом цен, включая информационные и коммуникационные услуги, здравоохранение, образование, недвижимость и другие, в основном ориентированы на внутренний рынок.

Такой рост напрямую влияет на цены услуг, а также тесно связан с увеличением зарплат. Средняя месячная зарплата до уплаты налогов в первом квартале этого года составила в Латвии 1757 евро. Во втором квартале она уже выросла до 1808 евро, что на 137 евро, или 8,2 % больше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствует база данных портала официальной статистики.

В Литве средняя месячная зарплата до уплаты налогов в первом квартале текущего года составила 2337,7 евро, а во втором квартале выросла до 2387 евро, что на 8,7 % больше, чем за тот же период прошлого года. В Эстонии месячная брутто-зарплата в первом квартале составила 2011 евро, а во втором – 2126 евро, показав рост всего на 5,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные официальных статистических порталов этих стран.

Также существенно дороже стала рабочая сила в строительстве: в Латвии рост затрат составил 10,1 %, в Литве – 8,1 %, а самый быстрый рост зафиксирован в Эстонии – 13,3 %. Аналогичный рост наблюдается и в промышленности: в Эстонии он составил 10,1 %, в Латвии и Литве – 9,1 %. Следует учесть, что промышленность в основном ориентирована на экспорт. Очевидно, что конкурентоспособность нашего экспортного сектора резко снизилась и становится все сложнее добиваться успеха на зарубежных рынках только за счет цены.

Эпоха дешевой рабочей силы в экономике стран Балтии закончилась. Хочется верить, что в будущем нашу конкурентоспособность будут определять не более низкие затраты, а способность работать умнее и предлагать больше добавленной стоимости.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

