Эпоха дешевой рабочей силы в экономике Балтии закончилась: эксперт

Статистическое бюро Eurostat в сентябре опубликовало данные индекса затрат на рабочую силу за второй квартал 2025 года. Фактически это обзор зарплат, к которым добавлены другие расходы, связанные с рабочей силой – налоги, субсидии, пособия. Динамика этого индекса показывает, насколько быстро растут затраты на рабочую силу в Европейском союзе по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

И следует отметить, что рост впечатляет. Эстония, где увеличение затрат составило 10,3 %, и Литва с показателем 9,4 % входят в число стран, где затраты на рабочую силу росли быстрее всего. Эстония уступила только Болгарии, Венгрии и Румынии. В Латвии средние почасовые затраты на рабочую силу также выросли на 8,7 %. Рост затрат в странах Балтии был более быстрым, чем в среднем по ЕС, где он составил 4 %, и в еврозоне, где затраты выросли на 3,6 %.

Одной из отраслей, где наблюдается выраженный рост, является сектор услуг. В Латвии рост в этом сегменте составил 8,3 %, в Литве – 8,4 %, а Эстония на фоне остальных стран Балтии выделяется приростом на 12,5 %. Отрасли с быстрым ростом цен, включая информационные и коммуникационные услуги, здравоохранение, образование, недвижимость и другие, в основном ориентированы на внутренний рынок.

Такой рост напрямую влияет на цены услуг, а также тесно связан с увеличением зарплат. Средняя месячная зарплата до уплаты налогов в первом квартале этого года составила в Латвии 1757 евро. Во втором квартале она уже выросла до 1808 евро, что на 137 евро, или 8,2 % больше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствует база данных портала официальной статистики.

В Литве средняя месячная зарплата до уплаты налогов в первом квартале текущего года составила 2337,7 евро, а во втором квартале выросла до 2387 евро, что на 8,7 % больше, чем за тот же период прошлого года. В Эстонии месячная брутто-зарплата в первом квартале составила 2011 евро, а во втором – 2126 евро, показав рост всего на 5,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные официальных статистических порталов этих стран.

Также существенно дороже стала рабочая сила в строительстве: в Латвии рост затрат составил 10,1 %, в Литве – 8,1 %, а самый быстрый рост зафиксирован в Эстонии – 13,3 %. Аналогичный рост наблюдается и в промышленности: в Эстонии он составил 10,1 %, в Латвии и Литве – 9,1 %. Следует учесть, что промышленность в основном ориентирована на экспорт. Очевидно, что конкурентоспособность нашего экспортного сектора резко снизилась и становится все сложнее добиваться успеха на зарубежных рынках только за счет цены.

Эпоха дешевой рабочей силы в экономике стран Балтии закончилась. Хочется верить, что в будущем нашу конкурентоспособность будут определять не более низкие затраты, а способность работать умнее и предлагать больше добавленной стоимости.