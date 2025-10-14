Росликову сообщили, что у него запрет на посещение Эстонии.

Алексей Росликов направлялся на мероприятие, организованное политиком Ольгой Ивановой, пишет Postimees. В конце прошлой недели стало известно, что баллотирующаяся в Таллинне по своему списку в Ласнамяэ Ольга Иванова организует встречу представителей трех стран Балтии, на которой планируется обсудить положение русских в Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее Ольга Иванова сообщила Rus.Postimees, что они вместе с Алексеем Росликовым придумали это мероприятие во время встречи в Риге. «Мы обменялись актуальной информацией о происходящем в Латвии и Эстонии. Так родилась идея сделать обзор актуальных политических тем в трех странах Балтии», – сказала Иванова. Представлять Литву она пригласила неоднократно судимого Антанаса Кандротаса.

По данным press.lv Росликову запрещен въезд в страну до 20 октября 2025 года. Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что задержал Росликова и проверил его документы. Поскольку у него нет права на въезд в Эстонию, он будет выслан обратно в Латвию.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил общественному вещателю ERR, что решение было принято на основании оценки рисков, связанных с деятельностью политика.

"Если у кого-то есть плохие намерения в том, что он пытается сделать в Эстонии, особенно поддерживая российскую агрессию, то ему здесь не место. Особенно в неделю выборов, особенно в такое чувствительное время. Я думаю, это конкретный пример для всех", - сказал Таро.

По словам политика, команда передвигалась на нескольких автомобилях, выследили и остановили всех. В сопровождении полиции машины с членами "Стабильности!" отправились к полицейскому участку, где произошёл разговор с пограничной службой, во время которого была названа причина запрета на въезд - угроза национальной безопасности. Кроме латвийских политиков была также задержана делегация из Литвы.

"А допрос и коммуникация со спецслужбами - на русском языке", - иронично заметил Росликов.

Отметим, что Эстония ранее ввела запрет на пересечение своей границы общественными деятелями и, в том числе, журналистами, которые каким-либо образом ранее сотрудничали с Россией. Вне зависимости от того, паспорта какой страны они имеют.