По особой методике: в Риге начинается подсчет бездомных (1)

© LETA 13 октября, 2025 15:56

Новости Латвии 1 комментариев

На следующей неделе, в ночь на 22 октября, в Риге по особой методике будет произведен подсчет бездомных, по итогам которого планируется получить точные данные о людях, не имеющих крова, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Данные необходимы для планирования социальных услуг.

В сотрудничестве с факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета (ЛУ) самоуправление участвует в международном проекте "Европейская инициатива по переписи бездомных". Проект одновременно реализуется в 35 европейских городах. Это первый проект такого масштаба, цель которого - создание единого и повторяемого подхода к учету бездомных. Он предполагает подсчет по единой методологии с целью идентификации людей без жилья, оценки условий их жизни, выявления причин бездомности и определения необходимой помощи.

Проект направлен на получение сопоставимых данных, которые послужат основой для более эффективного планирования политики в этой сфере. До сих пор в Европе не было единого подхода к такого рода учету.

Участие Рижского самоуправления в проекте позволит вести учет как тех бездомных, которые уже получают социальные услуги, так и тех, кто находится в неподходящих для проживания местах.

В Риге в переписи примут участие исследователи, социальные работники, муниципальные учреждения и волонтеры. Среди участников - департамент благосостояния Рижского самоуправления, факультет экономики и социальных наук ЛУ, Рижская социальная служба, приюты, мобильная бригада для социальной работы на улицах с бездомными, кризисные центры, муниципальная полиция, лечебные учреждения и места заключения.

Город будет разделен на зоны, в которых будет проводиться обследование для сбора данных о людях без постоянного места жительства.

24 ноября 2023 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС и его страны‑участницы к 2030 году искоренить бездомность путем разработки государственных стратегий на уровне ЕС, отмены уголовной ответственности за бездомность и продолжения финансирования для решения этой проблемы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать
Загрузка

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать