Данные необходимы для планирования социальных услуг.

В сотрудничестве с факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета (ЛУ) самоуправление участвует в международном проекте "Европейская инициатива по переписи бездомных". Проект одновременно реализуется в 35 европейских городах. Это первый проект такого масштаба, цель которого - создание единого и повторяемого подхода к учету бездомных. Он предполагает подсчет по единой методологии с целью идентификации людей без жилья, оценки условий их жизни, выявления причин бездомности и определения необходимой помощи.

Проект направлен на получение сопоставимых данных, которые послужат основой для более эффективного планирования политики в этой сфере. До сих пор в Европе не было единого подхода к такого рода учету.

Участие Рижского самоуправления в проекте позволит вести учет как тех бездомных, которые уже получают социальные услуги, так и тех, кто находится в неподходящих для проживания местах.

В Риге в переписи примут участие исследователи, социальные работники, муниципальные учреждения и волонтеры. Среди участников - департамент благосостояния Рижского самоуправления, факультет экономики и социальных наук ЛУ, Рижская социальная служба, приюты, мобильная бригада для социальной работы на улицах с бездомными, кризисные центры, муниципальная полиция, лечебные учреждения и места заключения.

Город будет разделен на зоны, в которых будет проводиться обследование для сбора данных о людях без постоянного места жительства.

24 ноября 2023 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС и его страны‑участницы к 2030 году искоренить бездомность путем разработки государственных стратегий на уровне ЕС, отмены уголовной ответственности за бездомность и продолжения финансирования для решения этой проблемы.