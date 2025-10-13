Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Для рижских собачек: открыт новый парк для выгула

Редакция PRESS 13 октября, 2025 17:41

Для настроения 0 комментариев

В Чиекуркалнсе открыт новый парк для собак, который позволяет домашним питомцам безопасно и активно проводить время, свободно играть и развиваться физически.

Новая площадка расположена между 1-й линией Чиекуркалнса и железной дорогой. Проект реализован Рижским самоуправлением в сотрудничестве с Ассоциацией развития Чиекуркалнса, по её инициативе и при активном участии на всех этапах.

Площадка подходит и безопасна как для крупных, так и для мелких собак — её территория ограждена забором высотой 1,70 м, чтобы крупные собаки не могли его легко перепрыгнуть. Конструкция ворот разработана так, чтобы они плотно прилегали к покрытию, исключая возможность для маленьких собак выбраться снизу. Площадь — 935 м² — достаточно велика, чтобы собаки могли свободно бегать и активно проводить время.

Для развития ловкости и координации в тренировочных зонах установлены три горизонтальных бревна, подходящие как для улучшения физической подготовки, так и для дрессировочных упражнений.

Для удобства владельцев на площадке установлены две скамейки со спинками, а для поддержания чистоты размещена урна. Площадка доступна для собак и их хозяев круглосуточно. Общая стоимость проекта составила почти 23 тысячи евро (без НДС).

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

