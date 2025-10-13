Для рижских собачек: открыт новый парк для выгула

Новая площадка расположена между 1-й линией Чиекуркалнса и железной дорогой. Проект реализован Рижским самоуправлением в сотрудничестве с Ассоциацией развития Чиекуркалнса, по её инициативе и при активном участии на всех этапах.

Площадка подходит и безопасна как для крупных, так и для мелких собак — её территория ограждена забором высотой 1,70 м, чтобы крупные собаки не могли его легко перепрыгнуть. Конструкция ворот разработана так, чтобы они плотно прилегали к покрытию, исключая возможность для маленьких собак выбраться снизу. Площадь — 935 м² — достаточно велика, чтобы собаки могли свободно бегать и активно проводить время.

Для развития ловкости и координации в тренировочных зонах установлены три горизонтальных бревна, подходящие как для улучшения физической подготовки, так и для дрессировочных упражнений.

Для удобства владельцев на площадке установлены две скамейки со спинками, а для поддержания чистоты размещена урна. Площадка доступна для собак и их хозяев круглосуточно. Общая стоимость проекта составила почти 23 тысячи евро (без НДС).