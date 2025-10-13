Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Покупка голосов: на выбор граждан могли незаконно повлиять

© Lsm.lv 13 октября, 2025 17:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба госбезопасности (СГБ) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование гражданина Латвии по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в одной из волостей Елгавского края, сообщает передача «Новости сегодня» на LSM+.

Госполиция начала уголовный процесс еще 7-го июня — в связи с подозрениями, что на выбор избирателей могли незаконно повлиять. Вскоре после этого дело передали в ведение СГБ. Согласно следствию, подозреваемый подкупил несколько человек, чтобы они проголосовали за определённый список кандидатов и конкретного депутата, а также организованно доставлял этих избирателей на участок на своём автомобиле.

Подозреваемому инкриминируется сознательное препятствование гражданам свободно реализовать своё право голоса. Максимальное наказание по этой статье — трехлетний тюремный срок, либо пробационный надзор. Подозреваемому запрещено выезжать из страны, он также обязан сообщать о смене места жительства.

Муниципальные выборы прошли 7 июня. Спустя несколько дней LETA писала, что СГБ помогает Госполиции в расследовании шести уголовных процессов, начатых в день выборов.

В Елгавском крае в выборах участвовали 203 кандидата, баллотировавшихся по 11 спискам. В результате в краевую думу прошли Союз «зеленых» и крестьян (7 депутатских мандатов), «Национальное объединение» (3), Латвийское объединение регионов (3), «Новое Единство» (2), «Народ. Земля. Государственность» (2) и Латвийская зеленая партия (2). Соответственно, «Для развития Латвии», «Латвия на первом месте», «Новая консервативная партия», «Суверенная власть / Объединение Младолатыши» и «Согласие» 5-процентный барьер в этом самоуправлении не преодолели.

ЦИК получил две жалобы на итоги выборов в этом самоуправлении — от Мадара Ласманиса из «Для развития Латвии», чьей партии не хватило всего трех голосов до 5-процентного барьера (он требовал пересчета из-за технических сбоев в ночь выборов), и от Раймонда Лейниекса-Пуке, кандидата от объединенного списка партий «Суверенная власть» и «Младолатыши». И обе отклонил.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

