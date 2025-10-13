Покупка голосов: на выбор граждан могли незаконно повлиять

Госполиция начала уголовный процесс еще 7-го июня — в связи с подозрениями, что на выбор избирателей могли незаконно повлиять. Вскоре после этого дело передали в ведение СГБ. Согласно следствию, подозреваемый подкупил несколько человек, чтобы они проголосовали за определённый список кандидатов и конкретного депутата, а также организованно доставлял этих избирателей на участок на своём автомобиле.

Подозреваемому инкриминируется сознательное препятствование гражданам свободно реализовать своё право голоса. Максимальное наказание по этой статье — трехлетний тюремный срок, либо пробационный надзор. Подозреваемому запрещено выезжать из страны, он также обязан сообщать о смене места жительства.

Муниципальные выборы прошли 7 июня. Спустя несколько дней LETA писала, что СГБ помогает Госполиции в расследовании шести уголовных процессов, начатых в день выборов.

В Елгавском крае в выборах участвовали 203 кандидата, баллотировавшихся по 11 спискам. В результате в краевую думу прошли Союз «зеленых» и крестьян (7 депутатских мандатов), «Национальное объединение» (3), Латвийское объединение регионов (3), «Новое Единство» (2), «Народ. Земля. Государственность» (2) и Латвийская зеленая партия (2). Соответственно, «Для развития Латвии», «Латвия на первом месте», «Новая консервативная партия», «Суверенная власть / Объединение Младолатыши» и «Согласие» 5-процентный барьер в этом самоуправлении не преодолели.

ЦИК получил две жалобы на итоги выборов в этом самоуправлении — от Мадара Ласманиса из «Для развития Латвии», чьей партии не хватило всего трех голосов до 5-процентного барьера (он требовал пересчета из-за технических сбоев в ночь выборов), и от Раймонда Лейниекса-Пуке, кандидата от объединенного списка партий «Суверенная власть» и «Младолатыши». И обе отклонил.