«Открыл дверь и выгнал подростков!» Люди признаются: в транспорте небезопасно

Роландс пишет на платформе Facebook о произошедшем:

«Очередной “шедевр” Liepājas Autobusu Parks. Вечером 11.10.2025 после 21:30 водитель ехал с превышением скорости. На одной из остановок остановился, открыл двери и просто стоял 2 минуты, затем снова помчался. На переднем сиденье сидели подростки, обсуждали между собой, что по городу обычно не ездят 70 км/ч. Вдруг резкое торможение — стоящие пассажиры едва не падают, сидящие еле удерживаются. Водитель открывает передние двери и просто выгоняет подростков из автобуса между остановками. Вот такие неадекватные люди работают в общественном транспорте».

Сильвия сравнивает с Германией:

«Культурный шок после возвращения из-за границы (заслуженный отдых). В Германии, когда едешь с работы, часто в автобусе всего 1-3 пассажира. Я захожу, водитель смотрит в зеркало, убедится, что я дошла до места и села, и только потом начинает движение. Приоритет — безопасность пассажиров. Но здесь другие приоритеты — расписание, нехватка персонала и т. д.»

Также Элита делится шокирующим случаем:

«Вчера, например, другой водитель из CATA около 17:30 в Риге, в Югле, просто отказался остановиться на остановке, чтобы выпустить пассажирку, сказав, что автобус полный и кто-то ещё может решить зайти на её место. Он остановился только у Depo, где другого транспорта почти не достать. Это была молодая девушка, со слезами на глазах. О какой культуре может идти речь? Жалоба, конечно, написана, зафиксировали и номер автобуса, и имя водителя, но какой смысл — водителей ведь не хватает, поэтому они делают, что хотят».

Зане признаётся, что старается избегать автобусов:

«Согласна, некоторые водители ездят ужасно, особенно на 6-м маршруте — носятся, резко тормозят. Делала замечание — им абсолютно всё равно, часть вообще не понимает латышский, или делает вид, что не понимает. Если и пользоваться общественным транспортом, то лучше трамваем, потому что автобусы — это очень неприятно из-за водителей и иногда грязи. К тому же автобусы все дымят как печные трубы, они убитые, и с точки зрения экологии там тоже ничего хорошего».