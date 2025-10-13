Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Израильтяне стоя аплодировали Трампу: все захваченные ХАМАС заложники освобождены

Редакция PRESS 13 октября, 2025 15:34

Мир 0 комментариев

Денег нет, но вы держитесь, словно говорит своим жестом американский президент.

Палестинская группировка ХАМАС освободила последних 20 остававшихся у нее в руках израильских заложников согласно мирному плану, который помог заключить президент США. Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы лично объявить об окончании войны в секторе Газа. 

Под аплодисменты депутатов президент США выступил в израильском парламенте в Иерусалиме. «Приятное место, очень приятное место. Мы собрались в день глубокой радости и воспаряющей надежды», — сказал Дональд Трамп. «После двух мучительных лет тьмы и плена, 20 отважных заложников возвращаются в объятия своих близких. Ещё двадцать восемь драгоценных близких возвращаются, чтобы наконец упокоиться на святой земле на вечные времена», — сказал Трамп.

Трамп долго благодарил своего специального посланника Стива Уиткоффа и сказал, что все так его любят, что он справится и с другой войной, которую пытается остановить — России с Украиной.

Когда президент США закончил говорить, депутаты аплодировали ему стоя, сообщает ВВС.

Предваряя выступление президента США в израильском парламенте, премьер-министр страны сказал несколько слов от себя: сегодняшний день «будет вписан в историю», и сам Дональд Трамп тоже «будет вписан в историю нашего народа», говорит Биньямин Нетаньяху. «Как долго мы ждали этого момента! Я хочу лично поблагодарить вас от имени всей нашей нации», — добавил Нетаньяху. «Дональд Трамп — лучший друг, какой только был у Государства Израиль в Белом доме за всю историю», — подчеркнул премьер.

Договоренность об освобождении израильских заложников была достигнута в рамках мирного плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Документ также предусматривает прекращение огня и вывод ЦАХАЛ из сектора Газа. При этом Израиль сохранит военное присутствие в приграничной буферной зоне. За обеспечение безопасности в самом секторе Газа будут отвечать международные «силы стабилизации», сформированные США совместно с арабскими и другими партнерами.

Боевикам ХАМАС, готовым сложить оружие, представят амнистию. Тем из них, кто захочет покинуть Газу, обеспечат безопасный проезд в принимающие страны. Управлять регионом будет временное правительство из палестинских «аполитичных технократов», подконтрольное новой международной структуре, которую создадут США при поддержке арабских и европейских стран. Председательствовать в новом органе, согласно плану Белого дома, должен Трамп.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, убили более 1200 человек и захватили 251 заложника из числа военнослужащих и мирных жителей. В ответ Израиль нанес удары по сектору Газа, а затем начал наземную операцию и к настоящему времени захватил около 80% территории эксклава.

105 заложников вернулись живыми в результате первого прекращения огня и обменной сделки в ноябре 2023 года, еще 30 — во время второго прекращения огня в январе–марте 2025-го. Также восьмерых освободил ЦАХАЛ в ходе силовых операций, пятерых ХАМАС отпустил без сделки. 

Помимо этого военные вернули в Израиль тела 50 похищенных, троих заложников они сами убили по ошибке. Еще восемь тел боевики ХАМАС передали в рамках сделок, включая братьев Бибас: четырехлетнего Ариэля и девятимесячного Кфира. Израиль официально признал гибель 75 заложников.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:00 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать