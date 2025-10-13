Израильтяне стоя аплодировали Трампу: все захваченные ХАМАС заложники освобождены

Под аплодисменты депутатов президент США выступил в израильском парламенте в Иерусалиме. «Приятное место, очень приятное место. Мы собрались в день глубокой радости и воспаряющей надежды», — сказал Дональд Трамп. «После двух мучительных лет тьмы и плена, 20 отважных заложников возвращаются в объятия своих близких. Ещё двадцать восемь драгоценных близких возвращаются, чтобы наконец упокоиться на святой земле на вечные времена», — сказал Трамп.

Трамп долго благодарил своего специального посланника Стива Уиткоффа и сказал, что все так его любят, что он справится и с другой войной, которую пытается остановить — России с Украиной.

Когда президент США закончил говорить, депутаты аплодировали ему стоя, сообщает ВВС.

Предваряя выступление президента США в израильском парламенте, премьер-министр страны сказал несколько слов от себя: сегодняшний день «будет вписан в историю», и сам Дональд Трамп тоже «будет вписан в историю нашего народа», говорит Биньямин Нетаньяху. «Как долго мы ждали этого момента! Я хочу лично поблагодарить вас от имени всей нашей нации», — добавил Нетаньяху. «Дональд Трамп — лучший друг, какой только был у Государства Израиль в Белом доме за всю историю», — подчеркнул премьер.

Договоренность об освобождении израильских заложников была достигнута в рамках мирного плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Документ также предусматривает прекращение огня и вывод ЦАХАЛ из сектора Газа. При этом Израиль сохранит военное присутствие в приграничной буферной зоне. За обеспечение безопасности в самом секторе Газа будут отвечать международные «силы стабилизации», сформированные США совместно с арабскими и другими партнерами.

Боевикам ХАМАС, готовым сложить оружие, представят амнистию. Тем из них, кто захочет покинуть Газу, обеспечат безопасный проезд в принимающие страны. Управлять регионом будет временное правительство из палестинских «аполитичных технократов», подконтрольное новой международной структуре, которую создадут США при поддержке арабских и европейских стран. Председательствовать в новом органе, согласно плану Белого дома, должен Трамп.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, убили более 1200 человек и захватили 251 заложника из числа военнослужащих и мирных жителей. В ответ Израиль нанес удары по сектору Газа, а затем начал наземную операцию и к настоящему времени захватил около 80% территории эксклава.

105 заложников вернулись живыми в результате первого прекращения огня и обменной сделки в ноябре 2023 года, еще 30 — во время второго прекращения огня в январе–марте 2025-го. Также восьмерых освободил ЦАХАЛ в ходе силовых операций, пятерых ХАМАС отпустил без сделки.

Помимо этого военные вернули в Израиль тела 50 похищенных, троих заложников они сами убили по ошибке. Еще восемь тел боевики ХАМАС передали в рамках сделок, включая братьев Бибас: четырехлетнего Ариэля и девятимесячного Кфира. Израиль официально признал гибель 75 заложников.