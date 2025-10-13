Таблетки и порошок: в Даугавпилсе накрыли наркодилера

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства женщины 1988 года рождения, в ходе которого было изъято в общей сложности 122 таблетки «Субутекс», содержащие психотропные вещества. Также были изъяты 11 таблеток неизвестного происхождения, и в настоящее время назначены экспертизы для определения точного состава изъятых веществ.

Правоохранители задержали обоих лиц в момент совершения преступного деяния. Возбуждено два уголовных дела. Одно уголовное дело — по части первой статьи 253 Уголовного закона, второе — по части второй статьи 253.1 Уголовного закона. За это предусмотрено наказание: лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.

29 сентября в рамках ранее начатого уголовного дела Государственная полиция, основываясь на оперативной информации, задержала мужчину 1992 года рождения. В ходе санкционированного обыска у мужчины были обнаружены и изъяты 600 граммов амфетамина и 50 граммов метамфетамина.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 253 Уголовного закона, а именно за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ без цели их сбыта. За такое нарушение предусмотрено наказание: лишение свободы на срок до трех лет, либо краткосрочное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф.