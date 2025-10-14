Наш собеседник уверяет: несмотря ни на что, потребление мяса в стране не уменьшается. Крупные производители, стремясь обойти конкурентов, иногда снижают цены. Вот только назвать такой продукт качественным и полезным сложно.

- Я считаю, что действительно хорошее мясо можно есть два-три раза в неделю, а не ежедневно, как это часто принято в Латвии, - говорит Густавс НОРКАКЛИС. – А что у нас за мясные продукты? Взять ту же говядину. Животные не видят пастбищ, часть кормов привозится издалека... Но потребитель понятия не имеет, что мясо произведено, так сказать, не на земле: на маркировке-то об этом не сообщают…

Глава Ассоциации биологического сельского хозяйства разделяет позицию тех, кто выступает за запрет промышленного производства мяса.

- Это путь интенсивного сельского хозяйства, которое уничтожает среду. Цель – взять больше, и неважно, каким способом. Министерство земледелия на словах за зеленое сельское хозяйство, за дружественное отношение к среде, а на самом деле поддерживает крупных производителей... Датчане тоже когда-то шли по этому пути: сотни крупных животноводческих комплексов, свиноферм. Но потом спохватились, поняли, что такой подход убивает среду. А нынешняя Дания может служить примером для наших чиновников: там приоритет отдан биологическому сельскому хозяйству…

Собеседник хотел бы, чтобы в идеале Латвия вообще обходилась без органических удобрений в сельском хозяйстве, без химии. Во-первых, вредно для земли, рек и озер. Во-вторых, минеральные удобрения привозятся из-за границы и удорожают цену многих продуктов...

Говядина из биологических хозяйств

И все же биологическое сельское хозяйство в Латвии пробивает себе дорогу. И не только, как когда-то, в отчетах чиновников. Например, из 4 000 биологических хозяйств сотни связаны с производством говядины.

- В Латвии насчитывается примерно 80 тысяч коров мясных пород. Когда-то в биологических хозяйствах выращивали телят до 6-7-месячного возраста, а потом продавали за границу. Сейчас доводят до кондиции уже на месте. Мясо продают на местном рынке, часть экспортируют. В выигрыше и фермеры, и латвийские потребители…

По словам собеседника, качественной местной говядины на латвийском рынке все больше. Если раньше ее получали в основном рестораны, то сейчас она доступна и рядовым потребителям.

- И не только в экологических магазинах. Все более становятся популярными так называемые кружки прямых покупок (tiesas pirksanas pulcini). Покупатели-горожане договариваются о прямых поставках от крестьян. Информацию об этом можно найти в Интернете…

Мясо через соцсети. Стоит ли овчинка выделки?

А как собеседник относится к тому, что в последнее время мясные продукты все чаще предлагают в соцсетях? Не угрожает ли здоровью такая еда? Ведь и Продовольственно-ветеринарная служба (Partikas un veterinarais dienests - PVD) не раз сообщала об опасных мясных продуктах, которые предлагали через соцсети.

- Во-первых, нужно смотреть, кто предлагает продукты, есть ли у них соответствующие сертификаты. Если нет ни названия хозяйства, ни других подробностей, то, конечно, нельзя покупать кота в мешке. Если это конкретное хозяйство, то информацию легко проверить о нем и в PVD, и у нас. Почитать отзывы о хозяйстве или кооперативе. Сегодня, повторюсь, найти качественное мясо из экохозяйств можно. Только не в крупных торговых сетях…

Другое дело - почем такая говядина?

Цена вопроса

Цены, по словам главы Латвийской ассоциации биологических хозяйств, немаленькие, хотя и ниже, чем в Западной Европе. Начиная с 15 евро за килограмм. Конечно, недешево. А с другой стороны, нужно подумать, что лучше: каждый день покупать напичканное непонятно чем мясо по 4-6 евро за килограмм или приобретать раз в неделю качественное, но значительно дороже.

Кстати, по словам главы ассоциации, выращивают в Латвии и биологическую свинину. Хотя пока - всего в паре хозяйств. А вот биологической птицы – кур, индюшек - с каждым годом все больше.

И все же при нищенских пенсиях большинства латвийцев, при общем низком уровне зарплат надеяться на то, что за биологической продукцией будут стоять очереди, не приходится. Во всяком случае – пока. Зеленой страна может стать не тогда, когда таковую нарисуют в министерствах среды или земледелия, а когда вырастет благосостояние жителей. И тогда народ будет стоять в длиннющих очередях не в новые супермаркеты за дешевыми продуктами, а выбирать качественные и полезные. Так, как, например, в Австрии, где все больше жителей покупают продукцию фермеров, а не пищевых гигантов...

И мясо из… растительного сырья

В свою очередь руководитель общественной организации, выступающей за отказ от промышленного производства мяса, Айварс АНДЕРСОНС не сомневается, что время, когда мясоеды вообще перейдут на растительную пищу, уже на подходе:

- Все, конечно, зависит от спроса. Если появится возможность заработать без использования животных, предприятия по переработке мяса, молока и яиц будут использовать растительную пищу. И уже делают это. Например, самая большая компания по переработке мяса в США Tyson купила несколько предприятий по производству мяса из растительного сырья.

В недалеком будущем мы с вами станем свидетелями радикальных перемен и у нас. И это произойдет не только благодаря акциям защитников животных в разных странах, но в первую очередь благодаря прогрессу науки и технологий, который позволят создавать пищевые продукты из растительного сырья. Такие продукты станут дешевле и полезнее для здоровья.

Я убежден, что растительные заменители в будущем начнут вытеснять животные продукты, которые и так обходятся обществу все дороже. Так что готовьтесь, нас ждут масштабные перемены!

Инициативы и планы

На портале общественных инициатив Manabalss.lv с апреля этого года начался сбор подписей за введение налога на мясо в Латвии. Как объясняют авторы инициативы, как в Латвии, так и во всем мире цены на мясо и мясные продукты зачастую не отражают их реальное влияние на окружающую среду, климат и здоровье общества.

Авторы инициативы подчеркивают, что «включение реальной стоимости мяса в рыночные цены стало бы важным шагом на пути к более справедливой и устойчивой продовольственной системе, в которой потребитель видит реальную цену продукта, а производитель получает вознаграждение за природо- и общественно безопасные методы производства».

Правда, инициатива не находит большого отклика у латвийцев. На 1 октября этого года ее поддержали всего 232 человека, а чтобы инициатива была передана на рассмотрение в Сейм, нужно не менее 10 тысяч подписей...

* * *

В рамках европейского “зеленого курса” планируется до 2030 года в производстве продуктов питания наполовину уменьшить использование пестицидов. А также увеличить площадь земель, отведенных под биологическое сельское хозяйство, уменьшить объем выбрасываемых продуктов, улучшить условия содержания животных...

цифры и факты

V Производство мяса в Латвии в прошлом году сократилось в целом на 3,4%, - свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время объем производства мяса птицы увеличился на 0,5%, а говядины - на 12,7%. А вот производство свинины сократилось на 13,9%.

V В структуре производства мяса наибольшая доля приходится на мясо птицы (42,4%) и свинины (36,6%), в то время как доля говядины составляет около 20%. Но в последние годы доля говядины заметно растет...

Илья ДИМЕНШТЕЙН