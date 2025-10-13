Политическая сила сообщает, что в понедельник «Прогрессивные» получили заявление Пинто о выходе из партии. «Прогрессивные» отмечают, что с уважением принимают это решение и выражают благодарность Пинто за её значительный вклад в развитие партии и её представительство как в Латвии, так и на международной арене.

С 2024 года Пинто была членом правления партии и уполномоченным представителем в Европейской партии зелёных. По мнению «Прогрессивных», её профессиональный опыт, международное понимание и активное участие в формировании политики партии помогли укрепить видимость и голос «Прогрессивных» в Европе.

Согласно уставу партии, вместо Пинто членом правления станет бывший депутат Рижской думы Мартиньш Звейниекс, который после вступления в брак взял фамилию Миеринс.

Ранее сообщалось, что Пинто была кандидатом от «Прогрессивных» на последних президентских выборах, а также лидером списка партии на выборах в Европейский парламент в 2024 году, но не была избрана.