Гёте — основатель немецкой классической литературы, человек, который соединил науку, искусство и философию. Его Фауст — это не просто история сделки с дьяволом, это история человека, ищущего истину в мире, где правят алчность и ложь. Гёте верил, что культура и знание — единственный путь к освобождению личности. Он был убеждён, что образование и духовное развитие — основа силы нации.

Когда страна делает книги роскошью, она отказывается от того, что делает человека человеком. Повышая налоги на литературу, власть будто говорит: знание не для всех. Но без Гёте нет Европы. И без права на знание — нет будущего.