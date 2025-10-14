Ранее сообщалось, что проект государственного бюджета в среду начнет свой путь в Сейм. Руководитель LDDK назвал его безответственным предвыборным бюджетом и предупредил, что желание правительства Эвики Силини («Новое единство») жить в долг дорого обойдется обществу. По его мнению, возможности для экономии есть, но политики, очевидно, не слишком в этом заинтересованы.

В государственном секторе ежегодно закупаются товары и услуги примерно на 5 миллиардов евро. Бите отмечает, что сэкономить 5% в таких процессах было бы элементарно.

«Речь не идет о зарплатах учителей и медиков, а о государственных и муниципальных закупках. Мы знаем, что они очень часто неэффективны, проводятся по завышенным ценам и, возможно, даже неэффективны по объемам. Мы уверены, что это возможно сделать. Только 5% составили бы экономию в 250 миллионов евро в год», — говорит Бите.

Он обращает внимание на то, что Министерство финансов, возглавляемое политиком «Нового единства» Арвилсом Ашераденсом, при изменении закона о закупках заявляет, что экономия может составить даже 7%.

«Но в бюджет на следующий год с целью экономии заложено, кажется, всего 20 миллионов евро. Поэтому мы считаем, что политики выбирают самый легкий путь — приближаются выборы в следующем году, и между партиями правительства заключаются различные компромиссы о том, чтобы «не трогать мои расходы», кто-то требует что-то добавить, и в результате мы не движемся к цели жить экономно. Это не беда, это нормальный процесс, как нам всем следует жить», — отмечает Бите.