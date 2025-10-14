Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бите учит Силиню экономить: четверть миллиарда можно найти легко, просто желания нет (1)

Редакция PRESS 14 октября, 2025 17:04

Новости Латвии

Понимание в латвийском правительстве того, почему нужно экономить деньги, критически низкое, поэтому будущее не выглядит многообещающим. Однако президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите в беседе с программой «900 секунд» поделился своим видением того, как государство могло бы сэкономить четверть миллиарда евро. Если бы у политиков было искреннее желание это сделать и они не думали о своих рейтингах на предстоящих выборах.

Ранее сообщалось, что проект государственного бюджета в среду начнет свой путь в Сейм. Руководитель LDDK назвал его безответственным предвыборным бюджетом и предупредил, что желание правительства Эвики Силини («Новое единство») жить в долг дорого обойдется обществу. По его мнению, возможности для экономии есть, но политики, очевидно, не слишком в этом заинтересованы.

В государственном секторе ежегодно закупаются товары и услуги примерно на 5 миллиардов евро. Бите отмечает, что сэкономить 5% в таких процессах было бы элементарно.

«Речь не идет о зарплатах учителей и медиков, а о государственных и муниципальных закупках. Мы знаем, что они очень часто неэффективны, проводятся по завышенным ценам и, возможно, даже неэффективны по объемам. Мы уверены, что это возможно сделать. Только 5% составили бы экономию в 250 миллионов евро в год», — говорит Бите.

Он обращает внимание на то, что Министерство финансов, возглавляемое политиком «Нового единства» Арвилсом Ашераденсом, при изменении закона о закупках заявляет, что экономия может составить даже 7%.

«Но в бюджет на следующий год с целью экономии заложено, кажется, всего 20 миллионов евро. Поэтому мы считаем, что политики выбирают самый легкий путь — приближаются выборы в следующем году, и между партиями правительства заключаются различные компромиссы о том, чтобы «не трогать мои расходы», кто-то требует что-то добавить, и в результате мы не движемся к цели жить экономно. Это не беда, это нормальный процесс, как нам всем следует жить», — отмечает Бите.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

