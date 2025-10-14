Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Помощь беженцам урезана: сокращается поддержка украинцев в Латвии (1)

© LETA 14 октября, 2025 18:14

Новости Латвии 1 комментариев

Правительство во вторник утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от некоторых мер поддержки, в том числе пособий для начала работы и самозанятости.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в этом году сохраняется относительно стабильный поток граждан Украины, и в среднем каждый месяц на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500-600 человек. В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны.

В 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство.

Ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях состояли 9909 украинцев. Начиная с 2022 года количество трудоустроенных украинцев и размер их доходов постепенно растут.

На реализацию плана мер поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а в 2026 году - 39,7 млн евро. С учетом сокращения финансирования необходимо пересмотреть корзину мер поддержки и услуг, которые будут предоставляться гражданскому населению Украины.

Сейчас государство обеспечивает гражданину Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым лицом, одноразовое пособие для начала трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты. С учетом того, что украинцы участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки утратило актуальность, считают в министерстве.

В то же время граждане Украины сохраняют право на услуги Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем граждане Украины будут иметь такие же льготы на проезд по субсидируемым региональным маршрутам, как и другие категории льготников.

Законопроект предусматривает, что в будущем граждане Украины не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг.

В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках государственного обязательного страхования, то есть в том же порядке и объеме, в котором эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.

Законопроект предусматривает, что впредь гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований.

Ранее для облегчения передвижения граждане Украины могли пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Поправки к закону еще должны быть приняты парламентом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать
Загрузка

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать