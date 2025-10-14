Как сообщает Министерство внутренних дел, в этом году сохраняется относительно стабильный поток граждан Украины, и в среднем каждый месяц на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500-600 человек. В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны.

В 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство.

Ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях состояли 9909 украинцев. Начиная с 2022 года количество трудоустроенных украинцев и размер их доходов постепенно растут.

На реализацию плана мер поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а в 2026 году - 39,7 млн евро. С учетом сокращения финансирования необходимо пересмотреть корзину мер поддержки и услуг, которые будут предоставляться гражданскому населению Украины.

Сейчас государство обеспечивает гражданину Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым лицом, одноразовое пособие для начала трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты. С учетом того, что украинцы участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки утратило актуальность, считают в министерстве.

В то же время граждане Украины сохраняют право на услуги Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем граждане Украины будут иметь такие же льготы на проезд по субсидируемым региональным маршрутам, как и другие категории льготников.

Законопроект предусматривает, что в будущем граждане Украины не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг.

В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках государственного обязательного страхования, то есть в том же порядке и объеме, в котором эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.

Законопроект предусматривает, что впредь гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований.

Ранее для облегчения передвижения граждане Украины могли пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Поправки к закону еще должны быть приняты парламентом.