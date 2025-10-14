Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На зверушках не заработаешь: депутаты предлагают ломать стереотипы в зоопарке

Редакция PRESS 14 октября, 2025 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Рижский Национальный зоопарк должен активнее развивать коммерческое направление, чтобы привлекать больше посетителей, — такое предложение сегодня прозвучало на заседании Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы, обращённое к руководству предприятия SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs".

Депутат Ритварс Янсонс (Нацобъединение) отметил, что одними только животными заинтересовать людей уже недостаточно. В других европейских зоопарках чувствуется коммерческий подход — например, в Берлинском зоопарке расположено множество кафе, где дети могут купить сладкую вату, а взрослые — выпить кофе или пиво. По его мнению, зоопарку стоит подумать о проведении концертов и различных мероприятий зимой, так как полностью обходиться без коммерческих элементов невозможно.

Янсонс считает, что пора ломать стереотип, будто зоопарк — это исключительно образовательное учреждение.

Вячеслав Степаненко призвал руководство зоопарка пересмотреть ценовую политику и дать возможность почётным семьям покупать абонемент на месяц независимо от количества детей. По его словам, семьи — это основные клиенты и потребители.

В свою очередь Денис Клюкинс (LPV) заявил, что предложение зоопарка — уникальный продукт для жителей Латвии, и вряд ли нынешняя ценовая политика позволяет людям посещать его четыре раза в год. Он считает, что стоит подумать о корректировке цен и баланса предлагаемых услуг.

Депутат Инна Дьери (SV/AJ) рассказала, что, посещая другие зоопарки Европы, заметила: у каждого есть своя «изюминка», благодаря которой посещение запоминается. Например, в Таллине — это белый медведь, который подплывает совсем близко к стеклу, там также есть слоны, которых в Риге нет и, по всей видимости, не будет. Она предложила пересмотреть маркетинговую стратегию зоопарка и привлечь студентов, которые могли бы разработать её бесплатно в рамках дипломной работы.

Председатель Комитета по жилью и окружающей среде Элина Трейя (Нацобъединение) поблагодарила руководство зоопарка за инициативу на протяжении трёх лет проводить 1 мая День многодетных семей, когда весь семейный билет можно купить за 13 евро. В прошлом году этой возможностью воспользовались 1000 семей.

Сегодня депутаты комитета поддержали сохранение прямого участия самоуправления в SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs". Также комитет одобрил стратегическую цель — развивать единственный национальный зоопарк Латвии в соответствии с лучшими практиками международных профессиональных организаций.

Кроме того, зоопарк должен заниматься современным просвещением общества о значении биологического разнообразия Латвии и мира и устойчивом управлении этими ресурсами, вести научные исследования международного уровня, внося важный вклад в сохранение редких и исчезающих видов, одновременно способствуя развитию здорового образа жизни и туризма в Риге и Латвии.

Как уже сообщало агентство LETA, в прошлом году оборот SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" составил 5,42 миллиона евро, а прибыль — 14 830 евро.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

