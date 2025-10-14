На зверушках не заработаешь: депутаты предлагают ломать стереотипы в зоопарке

Депутат Ритварс Янсонс (Нацобъединение) отметил, что одними только животными заинтересовать людей уже недостаточно. В других европейских зоопарках чувствуется коммерческий подход — например, в Берлинском зоопарке расположено множество кафе, где дети могут купить сладкую вату, а взрослые — выпить кофе или пиво. По его мнению, зоопарку стоит подумать о проведении концертов и различных мероприятий зимой, так как полностью обходиться без коммерческих элементов невозможно.

Янсонс считает, что пора ломать стереотип, будто зоопарк — это исключительно образовательное учреждение.

Вячеслав Степаненко призвал руководство зоопарка пересмотреть ценовую политику и дать возможность почётным семьям покупать абонемент на месяц независимо от количества детей. По его словам, семьи — это основные клиенты и потребители.

В свою очередь Денис Клюкинс (LPV) заявил, что предложение зоопарка — уникальный продукт для жителей Латвии, и вряд ли нынешняя ценовая политика позволяет людям посещать его четыре раза в год. Он считает, что стоит подумать о корректировке цен и баланса предлагаемых услуг.

Депутат Инна Дьери (SV/AJ) рассказала, что, посещая другие зоопарки Европы, заметила: у каждого есть своя «изюминка», благодаря которой посещение запоминается. Например, в Таллине — это белый медведь, который подплывает совсем близко к стеклу, там также есть слоны, которых в Риге нет и, по всей видимости, не будет. Она предложила пересмотреть маркетинговую стратегию зоопарка и привлечь студентов, которые могли бы разработать её бесплатно в рамках дипломной работы.

Председатель Комитета по жилью и окружающей среде Элина Трейя (Нацобъединение) поблагодарила руководство зоопарка за инициативу на протяжении трёх лет проводить 1 мая День многодетных семей, когда весь семейный билет можно купить за 13 евро. В прошлом году этой возможностью воспользовались 1000 семей.

Сегодня депутаты комитета поддержали сохранение прямого участия самоуправления в SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs". Также комитет одобрил стратегическую цель — развивать единственный национальный зоопарк Латвии в соответствии с лучшими практиками международных профессиональных организаций.

Кроме того, зоопарк должен заниматься современным просвещением общества о значении биологического разнообразия Латвии и мира и устойчивом управлении этими ресурсами, вести научные исследования международного уровня, внося важный вклад в сохранение редких и исчезающих видов, одновременно способствуя развитию здорового образа жизни и туризма в Риге и Латвии.

Как уже сообщало агентство LETA, в прошлом году оборот SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" составил 5,42 миллиона евро, а прибыль — 14 830 евро.