Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Строительство первого линкора, USS Defiant («Непокорный»), запланировано на начало 2030-х годов — сейчас он находится на стадии проектирования. По словам Трампа, линкоры станут частью нового «золотого флота» современных боевых кораблей. Он добавил, что в итоге ВМС США планируют довести численность такого флота до 20–25 кораблей.

Новые линкоры наряду со стандартными орудиями и ракетами будут оснащены гиперзвуковым оружием, рельсотронами (электромагнитная пушка) и мощным лазерным вооружением, объявил Трамп.

Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго во время его выступления были госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан.

Пит Хегсет заявил, что усиление военно-морского флота напрямую связано с ключевыми целями министерства войны (бывшего министерства обороны): восстановлением «духа воина», перестройкой вооруженных сил и восстановлением потенциала сдерживания. По словам Джона Фелана, будущий линкор класса «Трамп» станет «самым большим, самым смертоносным, самым универсальным и самым красивым военным кораблем в мировом океане».