Россия может напасть на НАТО после войны с Украиной: глава МИД Германии

© Deutsche Welle 23 декабря, 2025 12:27

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Annette Riedl/dpa

Россия после заключения мирного договора с Украиной может напасть на одну из стран НАТО, заявил в интервью агентству dpa во вторник, 23 декабря, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). "Безопасность Европы возможна только как безопасность от России", - подчеркнул Вадефуль. Поэтому Германия заинтересована в том продолжать поддерживать Украину, cчитает он.

Оценить степень вероятности сценария, при котором Кремль воспользуется перемирием в Украине для нападения на территорию НАТО министр иностранных дел ФРГ отказался. "Я могу лишь посоветовать быть готовым к такому развитию событий", - добавил он. У Германии нет повода сокращать оборонные усилия: в отношениях с Кремлем Европе следует вести себя с позиции сильного, отметил Йоханн Вадефуль. Если российская армия добьется в Украине устойчивого военного успеха, "это будет серьезной угрозой для НАТО", предупредил министр.

Уже по этой причине поддержка Украины остается задачей, непосредственно связанной с безопасностью европейского континента. "Чем стабильнее будет ситуация с миром в Украине и чем раньше Украина сможет защищать собственные интересы, тем лучше это будет для всей Европы", - заявил Вадефуль.

Разведслужбы и военные Запада не исключают нападение России на НАТО

Ранее с похожей оценкой выступил и министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). По его мнению, Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в 2029 году, как только восстановит свои боевые мощности после потерь в войне против Украины.

С ним согласен и немецкий генерал-лейтенант Александер Золльфранк (Alexander Sollfrank), возглавляющий оперативное командование бундесвера. Россия "может уже завтра нанести удар по территории НАТО в небольшом масштабе", - заявил Золльфранк. Если Москва продолжит вооружаться, то к 2029 году Кремль может решиться и на крупномасштабное нападение, полагает генерал.

В середине декабря 2025 года агентство Reuters сообщило, что, по мнению разведслужб США, Владимир Путин не только не отказался от цели захватить всю Украину, но и рассматривает вариант оккупации других бывших республик СССР, включая государства Балтии. По данным источников Reuters, выводы американской разведки во многом совпадают с оценками европейских спецслужб.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала публикацию Reuters "ложью и пропагандой", а источников издания - "разжигателями войны из глубинного государства". Cпецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил сообщения о потенциальной атаке России на страны НАТО как "организованную медиакампанию, направленную на подрыв мирного плана президента Трампа".

