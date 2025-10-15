В последние недели политик активно рассказывает в СМИ о своём опыте в этой школе, отмечая, что значительная часть учеников, как выяснилось, плохо владеет или почти не владеет государственным языком. Это сильно его разочаровало.

А недавно его ожидало ещё и потрясение, когда он получил свою зарплату за часть сентября — с 18 числа, когда он начал работать. Вот что Спунде написал по этому поводу в соцсети X:

"Сегодня я получил свою первую зарплату учителя истории за половину сентября — 112,19 €. Это плата за 2 полных школьных и 2 подготовительных дня. Конечно, я принял этот вызов не из-за зарплаты, но этим хочу еще раз обратить внимание на то, насколько недооценены наши учителя.

Фактически, это не работа, а миссия. Кроме того, работая в бывшей русской школе, в которую нужно вкладывать дополнительное время и энергию, чтобы суметь прорваться к сознанию и вниманию учеников, ты просто опустошаешь себя еще на следующий день. Срочно надо повышать зарплату всем учителям, которые работают в «боевых условиях». Если не иначе, то зарплатой можем мотивировать учителей продолжать преподавать и проводить дополнительные уроки! Иначе продолжим терять педагогов, которые бросают школы из-за незнания школьниками латышского языка. В Чиекуркалнской основной школе уже минус 3 педагога."