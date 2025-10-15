До 40 000 в месяц! В Минздраве тоже не поняли: откуда такие зарплаты у врачей?

В этом перечне фигурируют стоматологи, хирурги, кардиологи, радиологи, анестезиологи. Есть врач, который зарабатывает до 40 000 евро в месяц. Правда, большинство медиков работают сразу в нескольких учреждениях и значительную часть дохода получают в частном секторе. Однако есть и такие, кто зарабатывает около 200 000 евро в год, то есть примерно 16 000 евро в месяц, работая в государственной больнице, сообщает LSM.

«Из-за низкой оплаты труда системе не хватает трёх-четырёх тысяч медсестёр и их ассистентов, что серьёзно влияет на качество ухода в больницах. Перечень проблем, вызванных недостаточным финансированием, можно продолжать долго, но это всем известно. В то же время врачи отдельных специальностей, например радиологи, получают десятки тысяч евро как в государственном, так и в частном секторе. Например, самую высокую зарплату в латвийской медицине получает некий радиолог — его доход в 2024 году составил 41 тысячу евро в месяц. В год это 490 419,53 евро», — говорится в публикации puaro.lv.

В опубликованном порталом списке указаны доходы до уплаты налогов. Специальности повторяются: стоматолог, радиолог, кардиолог, травматолог, хирург. В Службе государственных доходов пояснили, что список был подготовлен для партнёрской организации, а не для портала. Однако данные подлинные и составлены на основании сведений, представленных работодателями. Источники дохода разделены на государственные, муниципальные и частные учреждения.

Даже в государственных структурах — больницах и университетах — можно заработать до 20 000 евро в месяц.

«Мы потребуем от руководителей этих госпредприятий объяснить, как организована система вознаграждений в больницах и как руководство контролирует соответствие оплаты оказываемым услугам», — заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Ваљулиене.

В двух крупнейших больницах, где государство является держателем капитала, пояснили, что идентифицировать конкретных врачей непросто. Медики работают в нескольких учреждениях, преподают в университете и занимаются научной деятельностью. Всё это вместе и формирует высокие доходы.

Закон позволяет врачу работать в нескольких местах, если это возможно совместить. «40 часов в неделю у одного работодателя плюс максимум 32 сверхурочных часа в месяц. Когда я перехожу из Восточной больницы в Страдыня или наоборот, отсчёт начинается заново, и я снова могу работать 40 плюс 32 часа», — отметил Плаудис.

Член правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня Даце Жентина выразила мнение, что следует переходить к единому учёту рабочего времени в медицине, чтобы можно было контролировать, сколько реально работают врачи, медсёстры и ассистенты. Но при этом нужно учитывать, что такие данные выявят критическую нехватку персонала.

При этом за последние два года зарплаты медперсонала в RAKUS, включая медсестёр и их помощников, не повышались вовсе. Чтобы увеличить оплату труда всем, кроме правления и резидентов, хотя бы на 6 % — как в среднем по экономике — потребовалось бы 6,7 миллиона евро в год, которых у больницы просто нет. Это также одна из причин, почему сотрудники вынуждены искать дополнительную работу.