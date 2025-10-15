Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

До 40 000 в месяц! В Минздраве тоже не поняли: откуда такие зарплаты у врачей?

Редакция PRESS 15 октября, 2025 09:01

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения потребовало от принадлежащих ему медицинских учреждений — больниц — предоставить разъяснения о размерах зарплат, которые специалисты получают, отработав максимально допустимое законом количество часов. Причиной стал опубликованный в интернет-журнале puaro.lv список из 300 самых высоких зарплат в латвийской медицине.

В этом перечне фигурируют стоматологи, хирурги, кардиологи, радиологи, анестезиологи. Есть врач, который зарабатывает до 40 000 евро в месяц. Правда, большинство медиков работают сразу в нескольких учреждениях и значительную часть дохода получают в частном секторе. Однако есть и такие, кто зарабатывает около 200 000 евро в год, то есть примерно 16 000 евро в месяц, работая в государственной больнице, сообщает LSM.

«Из-за низкой оплаты труда системе не хватает трёх-четырёх тысяч медсестёр и их ассистентов, что серьёзно влияет на качество ухода в больницах. Перечень проблем, вызванных недостаточным финансированием, можно продолжать долго, но это всем известно. В то же время врачи отдельных специальностей, например радиологи, получают десятки тысяч евро как в государственном, так и в частном секторе. Например, самую высокую зарплату в латвийской медицине получает некий радиолог — его доход в 2024 году составил 41 тысячу евро в месяц. В год это 490 419,53 евро», — говорится в публикации puaro.lv.

В опубликованном порталом списке указаны доходы до уплаты налогов. Специальности повторяются: стоматолог, радиолог, кардиолог, травматолог, хирург. В Службе государственных доходов пояснили, что список был подготовлен для партнёрской организации, а не для портала. Однако данные подлинные и составлены на основании сведений, представленных работодателями. Источники дохода разделены на государственные, муниципальные и частные учреждения.

Даже в государственных структурах — больницах и университетах — можно заработать до 20 000 евро в месяц.

«Мы потребуем от руководителей этих госпредприятий объяснить, как организована система вознаграждений в больницах и как руководство контролирует соответствие оплаты оказываемым услугам», — заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Ваљулиене.

В двух крупнейших больницах, где государство является держателем капитала, пояснили, что идентифицировать конкретных врачей непросто. Медики работают в нескольких учреждениях, преподают в университете и занимаются научной деятельностью. Всё это вместе и формирует высокие доходы.

Закон позволяет врачу работать в нескольких местах, если это возможно совместить. «40 часов в неделю у одного работодателя плюс максимум 32 сверхурочных часа в месяц. Когда я перехожу из Восточной больницы в Страдыня или наоборот, отсчёт начинается заново, и я снова могу работать 40 плюс 32 часа», — отметил Плаудис.

Член правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня Даце Жентина выразила мнение, что следует переходить к единому учёту рабочего времени в медицине, чтобы можно было контролировать, сколько реально работают врачи, медсёстры и ассистенты. Но при этом нужно учитывать, что такие данные выявят критическую нехватку персонала.

При этом за последние два года зарплаты медперсонала в RAKUS, включая медсестёр и их помощников, не повышались вовсе. Чтобы увеличить оплату труда всем, кроме правления и резидентов, хотя бы на 6 % — как в среднем по экономике — потребовалось бы 6,7 миллиона евро в год, которых у больницы просто нет. Это также одна из причин, почему сотрудники вынуждены искать дополнительную работу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать