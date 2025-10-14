-Ну все, есть все цифры. Сейчас разберем этот Тиескумс по косточкам...

«В целом схема платежей OIK действовала в течение восемнадцати лет, и все эти годы жители Латвии были вынуждены незаконно переплачивать за полученную электроэнергию.

В отдельные месяцы расходы по схеме OIK составляли до 35% от общей суммы счета за электроэнергию.

Теоретический пример:

Если предположить, что в рамках схемы OIK пользователь ежемесячно платил в среднем 10 евро, общая сумма за 18 лет превышает две тысячи евро».

Начнем с того, что OIK ввели в 2005 году, но включать его в счета стали с 1 апреля 2008 года. Исключили из счетов 1 января 2023 года, то есть не восемнадцать лет, а 14 лет и 9 месяцев (177 месяцев). Но это так, мелкое вранье.

OIK взимали в соответствии со ставками, установленными регулятором Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes [tiešsaite]. SPRK mājaslapa. Pieejams: (www.sprk.gov.lv/content/tarifi-1)

Эти периодически изменявшиеся ставки приведены в таблице (спасибо Ludmila Rozgina).

Periods Mēnešu

skaits mēnesī Kopa periodā

01.04.2008.- 12 0.93 11.16

01.04.2009. 12 1.12 13.44

01.04.2010. 12 1.64 19.68

01.04.2011. 12 1.67 20.04

01.04.2012.- 12 1.75 21.00

01.04.2013. 12 2.689 32.27

01.04.2014. 9 2.679 24.11

2015.-2017. 36 2.679 96.44

2018.-2020. 36 2.268 81.65

2021. 12 1.751 21.01

2022. 12 0.755 9.06

2008.-2022. 177 349.86

Из таблицы видно, что сумма платежей за 177 месяцев составила 349,86 евро за 100 kWh.

Согласно данным опроса Центрального статистического управления (ЦСУ) по

энергоресурсам домохозяйств, в 2020 году одна семья в месяц потребляла в среднем 175 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии (пресс-релиз REN2201 от 10.03.2022). Будем считать, что эта цифра за период OIK плюс-минус постоянная. Тогда среднее домохозяйство могло заплатить за 177 месяцев 612,25 евро OIK, а не 2000. Но и это еще не все.

Запросил у Латвэнерго данные по нашим домохозяйствам за весь период. Через два дня сообщили сумму за период с 2015 по 2023 годы. Звоню: а что с 2008 года? – OIK, - отвечают, - стали включать в счета только с 2015 года, когда открыли рынок. - Пишу опять: но если известны коэффициенты регулятора, по ним можно рассчитать OIK внутри общего счета в период 2008-2015 гг.? – Присылают длинное письмо, объясняют, что и как считалось. Разозлился, опять звоню: вы можете толком объяснить, можно ли вычислить OIK по коэффициентам? – Нет, - говорят, - у нас счетов до 2015 года вообще нет, не сохранились. Ни с OIK, ни без.

- А можете внятно это написать? – Через час приходит письмо «10 октября 2025 г. Nr G-769L/728L», цитирую:

«Уважаемый господин Гомберг! Благодарим Вас за уделенное время во время телефонного разговора 10 октября. Информация о расчетах, в том числе о полученных платежах, за период до 31 июля 2015 года нам недоступна. С уважением, руководитель центра обслуживания клиентов Я. Бернанс».

Бинго. Значит, считать OIK можно только с 2015 года, то есть не за 177, а за 92 месяца. У меня почти нет сомнений, что это юристам еще не известно, мы с вами идем на шаг впереди. Хотя могли бы и знать, что по закону о бухгалтерии, п.28, бухгалтерская информация хранится десять лет.

Берем только четыре нижних строчки таблицы с 2015 года, и получаем 208,16 евро за 100 kWh.

Среднее, согласно ЦСУ, потребление домовладения составляло в 2020 году 175 kWh – это 364,28 Евро. Сюда надо добавить PVN 21%, но вычесть 20% комиссии Тиесискума. Итого, средний потребитель может рассчитывать, как говорят стюардессы, в «крайне маловероятном случае», если юристам удастся что-то доказать, 368 евро.

Но зачем нам гипотетические средние 175? Каждый потребитель, зная свое среднее потребление, сам легко посчитает свою цифру, исходя из 210 евро (это плюс PVN минус комиссия Тиесискума) за 100 kWh,

По моим прикидкам, среднее потребление ближе к 100 kWh. Руководитель кооператива Baka-2, 2000 квартир в Пурвциемсе, оценивает его в 100–150 kWh. Заметим, что основной контингент, стоящий в очередях, - пенсионеры, чье потребление, думаю, меньше 100 kWh, и им теоретически может достаться всего 200 евро.

Господа юристы высосали две тысячи из пальца. Громыхнув ошеломляющей обывателя цифрой, они даже не сделали простенькой домашней работы. Сдается мне, что, если у них арифметическая подготовка кампании так хромает, то и юридическая не лучше.

И немного троллинга вам в ленту. Когда все это началось, я чуть ли не первый подписал с ними договор. Из интереса, чего будет. Никакого риска, потому что у меня никогда не было счетов за электричество, только у жены и дочки.

Поговорил по телефону с одним из «отцов-основателей» Тиесискума, Олафом Церсом, зачем в договоре штраф на случай выхода. – Ну как же, это естественный пункт. Если все уже горячо, почти добились, человек может захотеть выйти.

– Я правильно понимаю, что если вы докажете незаконность OIK, то возмещение будет положено не только вашим цедентам, но и вообще всем? – Нет, такого не может быть. – А тогда зачем подписанту выходить из договора? Вы сами себе противоречите. – На это г-н Церс сказал, что ему некогда со мной разговаривать. Но из разговора стало понятно, что договор – ловушка, его лучше не подписывать, тогда причитаться будет полная сумма, без вычета комиссии юристов.

В порядке развлечения на днях написал Тиесискуму, что хочу договор расторгнуть, сообщите, в соответствием с п. 32 договора, какой штраф я должен заплатить.

Очевидно, я первый к ним обратился, процедура не отработана, молчат. Спустя три дня напоминаю и прошу, в соответствии с законом, подтвердить получение электронно подписанного письма. В ответ получаю, - ни «здрасте», ни «уважаемый», -одну строчку: Какого закона?

Чувствую, достал их. Отвечаю: вы юристы, вам лучше знать. Но можете и без закона, просто из вежливости подтвердить получение, а еще лучше – ответить по существу. Молчат. Так что расторгнуть договор – тоже непросто, имейте в виду )).

И на закуску, домашнее задание читателям. Напоминаю, юристы пишут на своей странице: "В отдельные месяцы расходы по схеме OIK составляли до 35% от общей суммы счета за электроэнергию". С учетом того, что сегодня цена электричества - 13,552 евро за 100 kWh, сколько нужно потреблять, чтобы OIK составлял 35% счета (плюс еще за доставку и амперы)?