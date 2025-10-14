Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наценка на лекарства по-новому: когда и сколько?

«Вести» 14 октября, 2025 11:38

Бизнес 0 комментариев

"Редко болею, но возраст сказывается. Поднимается давление, болят кости и так далее. Семейный врач выписала 5 препаратов, поискав, что подешевле. У меня пенсия 490 евро. Но пришла я в аптеку, а там на каждое лекарство плюс 75 сантимов. За 5 лекарств - плюс 3,75 евро! Может быть, тем, кто покупает, например, витамины за 70 евро плюс 75 центов на лекарства незаметны, но у меня каждый препарат стоит в пределах 8-13 евро, и 0,75 евро за каждый болезненно ощущается".

Пенсионеры и люди небогатые возмущаются: министр ведь год назад говорил, что лекарства слишком дорогие и надо их сделать дешевле. Сделали только хуже. Знаю, что многие просто не покупают лекарства, потому что у них не хватает на них денег. Сосед в доме, старичок, мучается болями в спине, ходит весь сгорбленный, а не лечится. Говорит, что к врачу сходил за 60 евро, иначе пришлось бы ждать три месяца. Ему навыписывали лекарства – таблетки, уколы, всего на 30 евро. Половину приобрел. Уколы не купил – кто их будет ему делать? Да и дорого. Ходит, на стенку опирается... А может, нас, пенсионеров, специально хотят сжить со свету? Уже такие идут разговоры среди стариков. Вот будет экономия государству – пенсии не надо будет платить. Но разве так можно?

Действительно, так называемая аптечная наценка на лекарства в размере 0,75 евро - это издевательство над пенсионерами и инвалидами, над людьми с хроническими заболеваниями, которым постоянно нужны медикаменты. Да и другие почему-то должны оплачивать фантазии наших высокопоставленных чиновников с их заоблачными доходами.

После разговоров о снижении «лекарственных» цен добавили 75 центов к стоимости лекарств. Якобы на поддержание аптек. Фармацевты в аптеках рассказывали, что первое время люди на них волком смотрели, будто бы это они себе кладут в карман эти денежки. А куда они уходят на самом деле - народу непонятно.
Обидно, когда врач подбирает малообеспеченному пациенту препарат подешевле, например за 5,20 евро, а больной еще должен доплатить 75 центов.

После громких заявлений о том, что лекарства должны быть дешевле, провели такую бессердечную реформу. И ведь собирали подписи за отмену 75 центов - и собрали больше, чем надо. Но власть привыкла не слышать народ.

Хотя, как оказалось, в конце концов наверху людей услышали. Правда, частично. Не забываем: через год - выборы в Сейм, так что народу будут много обещать и, наверное, хоть немного выполнять.

(!) С будущего года за покупку в аптеках рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро не придется доплачивать 75 центов (так называемые “за работу фармацевта”). Эту сумму за услуги фармацевтов предусмотрено покрывать из государственного бюджета, а для жителей дополнительный сбор будет частично отменен. Правда, для препаратов дороже 10 евро доплата сохранится.

Статистика показывает, что около 30 тысяч жителей используют только самые дешевые лекарства, а порядка 500 тысяч человек покупают и дорогие, и дешевые препараты. Как сообщили в Министерстве здравоохранения ЛР, на ряд дорогих медикаментов уже введены скидки 15, 20 и 30%. А к дешевым лекарствам еще полагается доплачивать пресловутые 75 центов.

Чтобы отменить доплату, из госбюджета потребуется около 4,5 млн. евро.

Когда введут эту гуманную инициативу? Увы, не скоро. Отменить доплату в размере 0,75 евро на лекарства стоимостью до 10 евро планируется... в середине следующего года. Даже не с 1 января. А там, глядишь, лекарства уже так подскочат в цене, что препаратов стоимостью до 10 евро останется еще меньше...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА



