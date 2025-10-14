«Мама» и «папа» — плохие слова: новые веяния в языковой политике Британии

Так, вот как сообщает The Telegraph, она Североирландское отделение Гражданской службы (Northern Ireland Civil Service) распространила руководство по «инклюзивному языку», в котором расширен список слов и выражений, которые отныне будут считаться неинклюзивными и оскорбительными.

В их число вошли:

-не белые

-те, для кого английский язык родной

- леди и джентльмены

- парни и девушки

- мама и папа

- христианское имя

- председатель (chairman)

- сделанный человеком (made by man)

- полисмен (policeman)

Последние три слова попали в стоп-лист из-за того, что в этих словах используется слово man, обозначающее в английском языке и человека, и мужчину. Та, например, вместо chairman рекомендовано использовать chairperson. "Папа" и "мама" попали в этот "санкционный список", чтобы "не исключать различные типы семей". Вместо "парней и девушек" (guys and girls) рекомендовано слово «folks».

Термин «non-White» рекомендовано не использовать, поскольку в пользовательских исследованиях он воспринимался как формулировка, определяющая группы через призму белого большинства.

Пока ещё большинства. А так то в прошлом году никто иной как вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек, что Британия в итоге превратится в первую мусульманскую страну с атомными подводными лодками. Итак, верной дорогой к Британскому халифату идёте, товарищи.