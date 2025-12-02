Большие финансовые трудности airBaltic: правительство снова даст денег?

Отвечая на вопрос, потребуется ли airBaltic в начале следующего года привлекать дополнительное финансирование от государства, он заявил, что финансовые результаты авиакомпании указывают на сложности с удержанием денежной позиции в первом квартале. «В то же время мы не знаем, какие меры руководство airBaltic предприняло для четвёртого квартала этого года. Ещё пару месяцев — и увидим, нужно ли будет обращаться к правительству», — сказал Линкайтс.

Он также отметил, что снижение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга airBaltic до уровня CCC+ не стало сюрпризом, так как финансовые результаты авиакомпании были известны.

Линкайтс добавил, что ключевым вызовом для авиакомпании будет сохранение достаточного остатка наличных средств, чтобы выдержать самый тяжёлый сезон в авиации — первые месяцы года после рождественских и новогодних путешествий.

Кроме того, он подчеркнул, что показателем слабой денежной позиции авиакомпании является перенос запланированного первичного публичного размещения акций (IPO). «В большой степени успех IPO зависит от нового руководителя авиакомпании и стратегии, которую представят инвесторам: будет ли она привлекательной и как инвесторы воспримут историю развития авиакомпании», — отметил Линкайтс.

Партнёр финансово-консультационной компании Prudentia Гиртс Рунгайнис в разговоре с LETA заявил, что снижение рейтинга отражает долговую нагрузку авиакомпании, которая является значительной, учитывая облигации с высокой процентной ставкой. «Неумелые действия государства фактически сорвали потенциальное IPO, и, возможно, подходящий момент был упущен», — подчеркнул он.

Он также отметил, что предыдущий руководитель авиакомпании Мартин Гаус был профессионалом с большим опытом, что подтверждает и его новое назначение на пост исполнительного директора национальной авиакомпании Бахрейна Gulf Air. «Теперь же airBaltic возглавит бухгалтер из скандинавской авиакомпании SAS Scandinavian Airlines. Разумеется, новому руководству нужно дать время», — добавил Рунгайнис.

Он резюмировал, что в целом необходимо дождаться годовых финансовых результатов компании, а также видения нового руководителя — и понять, какие меры в тот момент сможет предпринять государство, поскольку, по всей вероятности, потребуется поддержка — в форме финансирования или сотрудничества.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года группа airBaltic достигла оборота в 594,303 млн евро и прибыли в 4,249 млн евро.

В 2024 году группа airBaltic по результатам аудита зафиксировала убытки в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом и достиг 747,572 млн евро.