Большие финансовые трудности airBaltic: правительство снова даст денег?

© LETA 2 декабря, 2025 20:09

Важно 0 комментариев

Результаты девяти месяцев 2025 года латвийской национальной авиакомпании airBaltic свидетельствуют о возможных финансовых трудностях в первом квартале следующего года, указал в комментарии агентству LETA бывший министр сообщения Талис Линкайтс.

Отвечая на вопрос, потребуется ли airBaltic в начале следующего года привлекать дополнительное финансирование от государства, он заявил, что финансовые результаты авиакомпании указывают на сложности с удержанием денежной позиции в первом квартале. «В то же время мы не знаем, какие меры руководство airBaltic предприняло для четвёртого квартала этого года. Ещё пару месяцев — и увидим, нужно ли будет обращаться к правительству», — сказал Линкайтс.

Он также отметил, что снижение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга airBaltic до уровня CCC+ не стало сюрпризом, так как финансовые результаты авиакомпании были известны.

Линкайтс добавил, что ключевым вызовом для авиакомпании будет сохранение достаточного остатка наличных средств, чтобы выдержать самый тяжёлый сезон в авиации — первые месяцы года после рождественских и новогодних путешествий.

Кроме того, он подчеркнул, что показателем слабой денежной позиции авиакомпании является перенос запланированного первичного публичного размещения акций (IPO). «В большой степени успех IPO зависит от нового руководителя авиакомпании и стратегии, которую представят инвесторам: будет ли она привлекательной и как инвесторы воспримут историю развития авиакомпании», — отметил Линкайтс.

Партнёр финансово-консультационной компании Prudentia Гиртс Рунгайнис в разговоре с LETA заявил, что снижение рейтинга отражает долговую нагрузку авиакомпании, которая является значительной, учитывая облигации с высокой процентной ставкой. «Неумелые действия государства фактически сорвали потенциальное IPO, и, возможно, подходящий момент был упущен», — подчеркнул он.

Он также отметил, что предыдущий руководитель авиакомпании Мартин Гаус был профессионалом с большим опытом, что подтверждает и его новое назначение на пост исполнительного директора национальной авиакомпании Бахрейна Gulf Air. «Теперь же airBaltic возглавит бухгалтер из скандинавской авиакомпании SAS Scandinavian Airlines. Разумеется, новому руководству нужно дать время», — добавил Рунгайнис.

Он резюмировал, что в целом необходимо дождаться годовых финансовых результатов компании, а также видения нового руководителя — и понять, какие меры в тот момент сможет предпринять государство, поскольку, по всей вероятности, потребуется поддержка — в форме финансирования или сотрудничества.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года группа airBaltic достигла оборота в 594,303 млн евро и прибыли в 4,249 млн евро.

В 2024 году группа airBaltic по результатам аудита зафиксировала убытки в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом и достиг 747,572 млн евро.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать