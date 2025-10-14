Инвалиду запретили парковаться рядом с домом: страсти по «земле» в Лиелварде

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратились жители района улицы Авоту в Лиелварде. В этом районе обострилась проблема парковки автомобилей. У нескольких многоквартирных домов парковочных мест очень мало, поэтому жильцы оставляют машины либо далеко от дома, либо на зеленой зоне.

До недавнего времени жители дома №3 по улице Авоту парковали автомобили в длинный ряд вдоль дома, где, как они рассказали передаче, управляющая компания специально насыпала щебень для этой цели. Однако в октябре под покровом ночи прибыли сотрудники муниципальной полиции и оставили на лобовых стеклах автомобилей листовки, информирующие, что парковка в этом месте теперь запрещена, и поступая так водители нарушают Правила дорожного движения.

Учитывая, что в районе и без того ощущается нехватка парковочных мест, такой «привет» от полиции для многих еще больше осложняет жизнь. Особенно возмущен лишением мест, где жители традиционно парковали автомобили, Александр, человек с инвалидностью и серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающийся с помощью костылей. Чтобы облегчить ему передвижение, у подъезда Александра когда-то установили поручень, за который можно держаться, но, как говорится, одной рукой дают, другой — забирают: как и другим, ему запретили парковать автомобиль ближе к месту жительства, у подъезда.

"Мне удобнее парковать машину там. Для меня специально установили поручень, но теперь мне приходится парковать машину в другом месте, в самом конце дома. Если у меня еще есть сумка с покупками, я вообще не справляюсь. И в конце дома тоже не всегда можно найти место, потому что паркуется тот, кто приехал первым", - объясняет Александр.

Оказалось, что машины, три года стоявшие на полоске щебня, стали кому-то мешать и этот кто-то анонимно позвонил в полицию с жалобой.

Интересно так же, что у двух домов во дворе есть стоянка по пропускам.

"Там живут депутаты, они за европейские деньги сделали себе стоянку", - обижаются местные жители.

Оказалось, что земля вокруг многоквартирного комплекса принадлежит двум землевладельцам. И жители одного из домов арендуют её даже под детскую площадку. Землю можно попытаться выкупить или также арендовать и под парковку, но на это нужно будет согласие 100% жильцов, что вряд ли удастся обеспечить.