Инвалиду запретили парковаться рядом с домом: страсти по «земле» в Лиелварде

Редакция PRESS 14 октября, 2025 15:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Bez Tabu, TV3

Жители Лиелварде жалуются на нехватку парковочных мест у многоквартирных домов. Муниципальная полиция запретила парковать автомобили в местах, где их традиционно оставляли, что значительно осложнило жизнь, в том числе человеку с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, которому было удобно парковать машину у подъезда, но теперь эта возможность для него закрыта, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратились жители района улицы Авоту в Лиелварде. В этом районе обострилась проблема парковки автомобилей. У нескольких многоквартирных домов парковочных мест очень мало, поэтому жильцы оставляют машины либо далеко от дома, либо на зеленой зоне.

До недавнего времени жители дома №3 по улице Авоту парковали автомобили в длинный ряд вдоль дома, где, как они рассказали передаче, управляющая компания специально насыпала щебень для этой цели. Однако в октябре под покровом ночи прибыли сотрудники муниципальной полиции и оставили на лобовых стеклах автомобилей листовки, информирующие, что парковка в этом месте теперь запрещена, и поступая так водители нарушают Правила дорожного движения.

Учитывая, что в районе и без того ощущается нехватка парковочных мест, такой «привет» от полиции для многих еще больше осложняет жизнь. Особенно возмущен лишением мест, где жители традиционно парковали автомобили, Александр, человек с инвалидностью и серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающийся с помощью костылей. Чтобы облегчить ему передвижение, у подъезда Александра когда-то установили поручень, за который можно держаться, но, как говорится, одной рукой дают, другой — забирают: как и другим, ему запретили парковать автомобиль ближе к месту жительства, у подъезда.

"Мне удобнее парковать машину там. Для меня специально установили поручень, но теперь мне приходится парковать машину в другом месте, в самом конце дома. Если у меня еще есть сумка с покупками, я вообще не справляюсь. И в конце дома тоже не всегда можно найти место, потому что паркуется тот, кто приехал первым", - объясняет Александр.

Оказалось, что машины, три года стоявшие на полоске щебня, стали кому-то мешать и этот кто-то анонимно позвонил в полицию с жалобой.

Интересно так же, что у двух домов во дворе есть стоянка по пропускам.

"Там живут депутаты, они за европейские деньги сделали себе стоянку", - обижаются местные жители.

Оказалось, что земля вокруг многоквартирного комплекса принадлежит двум землевладельцам. И жители одного из домов арендуют её даже под детскую площадку. Землю можно попытаться выкупить или также арендовать и под парковку, но на это нужно будет согласие 100% жильцов, что вряд ли удастся обеспечить.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

