Чей это гордый «Варяг»? Американцы поздравили свой флот… снимками российских кораблей

Скриншот злополучного твита до сих пор доступен в аккаунте Брауна.

Публикация представляла собой коллаж с военным кораблем и надписью «День рождения флота Соединенных Штатов. 13 октября». В комментарии говорилось: «Сегодня мы отмечаем день рождения флота Соединенных Штатов — 250 лет чести, мужества и целеустремленности, спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашей нации».

Проиллюстрировано поздравление снимком ракетного крейсера "Варяг», входящего в состав Тихоокеанского флота России.

По словам Брауна, в нескольких других поздравлениях с 250-летием американского флота также использовались фотографии российских и советских военных кораблей, а в некоторых за американские выдались индийские и датские корабли. И вот тому доказательство.