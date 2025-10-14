Кредит на домик в деревне: правительство одобрило финансовую программу

Цель этого нововведения - повысить доступность кредитов в регионах и тем самым способствовать их экономическому развитию.

В Латвии коммерческие банки и другие поставщики услуг потребительского кредитования могут выдавать ипотечные кредиты потребителям только в соответствии с законом о защите прав потребителей. В данном случае "Altum" будет выступать как учреждение небанковского кредитования, получит соответствующую лицензию на оказание услуг потребительского кредитования и будет находиться под надзором Центра защиты прав потребителей.

"Altum" планирует выдавать кредиты на сумму до 74 000 евро, что эквивалентно 100 минимальным месячным зарплатам. Средний размер кредита составит от 25 000 до 30 000 евро. Срок кредита может составлять до 30 лет, но при этом заемщик и созаемщик на момент погашения кредита не должны быть старше 65 лет.

На период до 2029 года на эту программу выделено 25,8 млн евро. До 22,3 млн евро "Altum" сможет предоставить в рамках программы государственных гарантий на приобретение или строительство жилья, а 3,5 млн евро - в рамках программы "Balsts". Дополнительно "Altum"сможет привлечь до 80,3 млн евро, в том числе до 20 млн евро в виде кредитной линии от государства, до 60,3 млн евро от международных финансовых институтов или выпустить облигации.

Кредиты "Altum" будут выдаваться для приобретения жилья только за пределами Рижского самоуправления и территории Рижского региона, то есть на тех территориях, где, по данным исследования Банка Латвии, кредитование в настоящее время недостаточно и значительно ниже, чем в других самоуправлениях.

Прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой программы начнется в конце октября.