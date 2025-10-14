Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кредит на домик в деревне: правительство одобрило финансовую программу

© LETA 14 октября, 2025 17:26

Бизнес 0 комментариев

Правительство во вторник утвердило решение о том, что финансовое учреждение развития "Altum" впредь сможет выдавать ипотечные кредиты в регионах.

Цель этого нововведения - повысить доступность кредитов в регионах и тем самым способствовать их экономическому развитию.

В Латвии коммерческие банки и другие поставщики услуг потребительского кредитования могут выдавать ипотечные кредиты потребителям только в соответствии с законом о защите прав потребителей. В данном случае "Altum" будет выступать как учреждение небанковского кредитования, получит соответствующую лицензию на оказание услуг потребительского кредитования и будет находиться под надзором Центра защиты прав потребителей.

"Altum" планирует выдавать кредиты на сумму до 74 000 евро, что эквивалентно 100 минимальным месячным зарплатам. Средний размер кредита составит от 25 000 до 30 000 евро. Срок кредита может составлять до 30 лет, но при этом заемщик и созаемщик на момент погашения кредита не должны быть старше 65 лет.

На период до 2029 года на эту программу выделено 25,8 млн евро. До 22,3 млн евро "Altum" сможет предоставить в рамках программы государственных гарантий на приобретение или строительство жилья, а 3,5 млн евро - в рамках программы "Balsts". Дополнительно "Altum"сможет привлечь до 80,3 млн евро, в том числе до 20 млн евро в виде кредитной линии от государства, до 60,3 млн евро от международных финансовых институтов или выпустить облигации.

Кредиты "Altum" будут выдаваться для приобретения жилья только за пределами Рижского самоуправления и территории Рижского региона, то есть на тех территориях, где, по данным исследования Банка Латвии, кредитование в настоящее время недостаточно и значительно ниже, чем в других самоуправлениях.

Прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой программы начнется в конце октября.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

