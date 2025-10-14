«Коалиция способна работать дальше»: Силиня уверена в своём правительстве

Она поблагодарила министерства и всех участников процесса разработки бюджета - профсоюзы, работодателей, неправительственные организации - за комментарии и предложения.

"То, что нам удалось достичь согласия в рамках коалиции, несмотря на множество дискуссий и мнений, означает, что коалиция способна работать дальше, а правительство - выполнять свои обязанности", - подчеркнула Силиня.

По ее словам, это главное, чего в настоящее время ожидают жители Латвии - гарантий от правительства, что изменения в бюджете принесут хорошие результаты.

Премьер отметила, что мнения по разным вопросам могут различаться и всегда есть желание найти больше финансирования, в том числе для здравоохранения, но главное, что соглашение достигнуто.

Силиня добавила, что у депутатов Сейма при рассмотрении проекта бюджета неизбежно возникнут вопросы, но нужно понимать, что, если появится желание включить в бюджет новые мероприятия, это будет возможно только за счет сокращения других расходов. "Поэтому, возможно, этот бюджет оказался таким напряженным - нужно было договориться, где именно мы уменьшаем расходы", - сказала глава правительства.

Со своей стороны министр финансов Арвилс Ашерaденс ("Новое Единство") подчеркнул, что бюджет разработан без повышения основных налогов и сформирован за счет внутренней консолидации, путем сокращения финансирования для девяти министерств.

Министр отметил, что латвийская экономика начала показывать признаки роста, поэтому целью было не замедлять его повышением налогов.

Ашерaденс добавил, что предложения ко второму чтению бюджета могут подаваться с указанием источника финансирования. Обычно в качестве источника указываются средства на непредвиденные расходы, однако в этом году министр призвал подавать новые инициативы "с большой осторожностью".

Как сообщалось, правительство во вторник одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, доходы которого составят 16,064 млрд евро, а расходы - 17,945 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.