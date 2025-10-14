Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Коалиция способна работать дальше»: Силиня уверена в своём правительстве

© LETA 14 октября, 2025 20:16

Мнения 0 комментариев

LETA

Способность правительства достичь соглашения по бюджету означает, что действующая коалиция способна продолжать работу, заявила во вторник журналистам после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Она поблагодарила министерства и всех участников процесса разработки бюджета - профсоюзы, работодателей, неправительственные организации - за комментарии и предложения.

"То, что нам удалось достичь согласия в рамках коалиции, несмотря на множество дискуссий и мнений, означает, что коалиция способна работать дальше, а правительство - выполнять свои обязанности", - подчеркнула Силиня.

По ее словам, это главное, чего в настоящее время ожидают жители Латвии - гарантий от правительства, что изменения в бюджете принесут хорошие результаты.

Премьер отметила, что мнения по разным вопросам могут различаться и всегда есть желание найти больше финансирования, в том числе для здравоохранения, но главное, что соглашение достигнуто.

Силиня добавила, что у депутатов Сейма при рассмотрении проекта бюджета неизбежно возникнут вопросы, но нужно понимать, что, если появится желание включить в бюджет новые мероприятия, это будет возможно только за счет сокращения других расходов. "Поэтому, возможно, этот бюджет оказался таким напряженным - нужно было договориться, где именно мы уменьшаем расходы", - сказала глава правительства.

Со своей стороны министр финансов Арвилс Ашерaденс ("Новое Единство") подчеркнул, что бюджет разработан без повышения основных налогов и сформирован за счет внутренней консолидации, путем сокращения финансирования для девяти министерств.

Министр отметил, что латвийская экономика начала показывать признаки роста, поэтому целью было не замедлять его повышением налогов.

Ашерaденс добавил, что предложения ко второму чтению бюджета могут подаваться с указанием источника финансирования. Обычно в качестве источника указываются средства на непредвиденные расходы, однако в этом году министр призвал подавать новые инициативы "с большой осторожностью".

Как сообщалось, правительство во вторник одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, доходы которого составят 16,064 млрд евро, а расходы - 17,945 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:00 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать