История с переводом стрелок в Латвии тянется уже почти три десятилетия — с 1997 года. Именно тогда Кабинет министров утвердил правила №1010 «О переходе на летнее время», которые синхронизированы с директивой Европарламента и Совета Европы от 19 января 2001 года. То есть каждую весну и осень мы по-прежнему живём по этим правилам — как заведённые часы.

Хотя люди в большей части давно жалуются на перевод часов дважды в год - на летнее и зимнее время - этот порядок упорно сохраняется в ЕС. Почему так?

Идея отказаться от надоевшего перевода времени появилась в Евросоюзе ещё в 2018 году. Еврокомиссия предложила отменить сезонный перевод стрелок, а уже в марте 2019 года Европарламент поддержал это предложение. Тогда казалось, что всё решено — и с 2021 года мы наконец избавимся от этого биологического стресса дважды в год.

Но — не тут-то было. Оказалось, чтобы внедрить такую реформу, нужно, чтобы все страны ЕС пришли к единому мнению. А это оказалось сложнее, чем предполагалось. Обсуждали, спорили, снова обсуждали — и... ничего не решили.

Ведь у отмены перевода времени есть как плюсы, так и минусы. Например, с одной стороны, это может положительно сказаться на здоровье людей, а с другой — привести к несогласованности часовых поясов между соседними странами. И как тут договориться?

Был вариант - каждая страна могла бы сама выбирать, в каком времени ей оставаться. Тогда именно Латвия громче всех заявляла о том, что подобный индивидуализм не пойдет на пользу всеобщей европейской экономике. И призывала решать проблему всем Евросоюзом. А это непросто.

Потом решение вопроса затормозила пандемия и война РФ в Украине. Станет ли 2026 годом, когда Европа навсегда откажется от этой «перестановки стрелок»? Пока ответ — под вопросом. В 2024 году более 200 организаций и госструктур по всему миру обратились к Еврокомиссии с просьбой наконец закрыть этот вопрос и признать сезонный перевод времени устаревшей практикой.

Но Еврокомиссия пока не торопится. Более того, планируется новое исследование, которое должно пролить свет на последствия отмены перехода на летнее и зимнее время.

Так что — ждём. И снова готовимся переводить часы.