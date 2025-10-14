Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия опять переходит на зимнее время: на час назад (4)

Редакция PRESS 14 октября, 2025 21:13

Для настроения 4 комментариев

В этом году Латвия перейдет на зимнее время в ночь на воскресенье, 26 октября, в 4 часа утра по местному времени. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.  

История с переводом стрелок в Латвии тянется уже почти три десятилетия — с 1997 года. Именно тогда Кабинет министров утвердил правила №1010 «О переходе на летнее время», которые синхронизированы с директивой Европарламента и Совета Европы от 19 января 2001 года. То есть каждую весну и осень мы по-прежнему живём по этим правилам — как заведённые часы.

Хотя люди в большей части давно жалуются на перевод часов дважды в год - на летнее и зимнее время - этот порядок упорно сохраняется в ЕС. Почему так? 

Идея отказаться от надоевшего перевода времени появилась в Евросоюзе ещё в 2018 году. Еврокомиссия предложила отменить сезонный перевод стрелок, а уже в марте 2019 года Европарламент поддержал это предложение. Тогда казалось, что всё решено — и с 2021 года мы наконец избавимся от этого биологического стресса дважды в год.

Но — не тут-то было. Оказалось, чтобы внедрить такую реформу, нужно, чтобы все страны ЕС пришли к единому мнению. А это оказалось сложнее, чем предполагалось. Обсуждали, спорили, снова обсуждали — и... ничего не решили.

Ведь у отмены перевода времени есть как плюсы, так и минусы. Например, с одной стороны, это может положительно сказаться на здоровье людей, а с другой — привести к несогласованности часовых поясов между соседними странами. И как тут договориться?

Был вариант - каждая страна могла бы сама выбирать, в каком времени ей оставаться. Тогда именно Латвия громче всех заявляла о том, что подобный индивидуализм не пойдет на пользу всеобщей европейской экономике. И призывала решать проблему всем Евросоюзом. А это непросто. 

Потом решение вопроса затормозила пандемия и война РФ в Украине. Станет ли 2026 годом, когда Европа навсегда откажется от этой «перестановки стрелок»? Пока ответ — под вопросом. В 2024 году более 200 организаций и госструктур по всему миру обратились к Еврокомиссии с просьбой наконец закрыть этот вопрос и признать сезонный перевод времени устаревшей практикой.

Но Еврокомиссия пока не торопится. Более того, планируется новое исследование, которое должно пролить свет на последствия отмены перехода на летнее и зимнее время.

Так что — ждём. И снова готовимся переводить часы.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (4)

Важно 20:03

Важно 4 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (4)

Важно 19:41

Важно 4 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (4)

Важно 19:04

Важно 4 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (4)

Спорт 18:52

Спорт 4 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (4)

Важно 18:49

Важно 4 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (4)

Важно 18:34

Важно 4 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (4)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 4 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

