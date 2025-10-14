Первые итоги новой регистрации въезда и выезда подданных третьих стран: сколько за два дня?

Система начала работать в воскресенье. В первые сутки в ней зарегистрировались 2007 подданных третьих стран, а к 8:30 14 октября - 3797 человек.

Выгоды от использования новой системы для граждан стран Евросоюза (ЕС) и подданных третьих стран - модернизация и улучшение управления внешними границами ЕС, обеспечение равномерного и быстрого пересечения границы, предотвращение незаконной миграции, а также укрепление безопасности на внешних границах ЕС и во всем ЕС в целом, считают в ГПО.

При первом пересечении границы, когда осуществляется регистрация биометрических данных граждан третьих стран, процесс пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно, в связи с чем ГПО призывает граждан третьих стран предусмотреть дополнительное время на регистрацию. Однако после первой регистрации повторное пересечение границы станет быстрее и удобнее.

Система заменяет прежние штампы в паспортах цифровым механизмом регистрации, автоматически фиксирующим данные о въезде и выезде. В долгосрочной перспективе это позволит сделать пограничный контроль более быстрым и эффективным, поскольку проверки будут осуществляться в автоматическом режиме.