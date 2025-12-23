Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 13:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Самолёт был выведен из эксплуатации и припаркован в Калькутта ещё в 2012 году — и… исчез из всех внутренних документов авиакомпании. Всё это время аэропорт исправно начислял плату за стоянку и отправлял счета. Air India их отвергала — «такого самолёта у нас нет».

Ситуация прояснилась только в конце 2025 года, когда аэропорт официально потребовал убрать борт с удалённой стоянки. Проверка показала: самолёт действительно принадлежит Air India. Генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон признал ошибку, назвав её «самолётом, о котором мы даже не знали, что он наш».

Причина — череда реорганизаций. Самолёт начинал карьеру в Indian Airlines, затем перешёл в Air India после слияния в 2007 году, позже использовался как грузовой и сдавался India Post. В процессе приватизации в 2022 году борт снова «выпал» из списков активов.

Аналитики отмечают: для отрасли это почти немыслимо. Самолёты — объекты строгого учёта, а простаивающий борт означает только расходы. Сам 737-200 давно списан, но его двигатели Pratt & Whitney всё ещё могут представлять ценность.

Итог: один из крупнейших авиаперевозчиков мира 13 лет платил за парковку самолёта, о котором забыл. Иногда «потеряться» может не только багаж — но и целый Boeing.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Важно

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси (2)

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Важно

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Важно

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Читать

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

Всюду жизнь 14:26

Всюду жизнь 0 комментариев

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Читать

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Читать

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Читать

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Читать