Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

Самолёт был выведен из эксплуатации и припаркован в Калькутта ещё в 2012 году — и… исчез из всех внутренних документов авиакомпании. Всё это время аэропорт исправно начислял плату за стоянку и отправлял счета. Air India их отвергала — «такого самолёта у нас нет».

Ситуация прояснилась только в конце 2025 года, когда аэропорт официально потребовал убрать борт с удалённой стоянки. Проверка показала: самолёт действительно принадлежит Air India. Генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон признал ошибку, назвав её «самолётом, о котором мы даже не знали, что он наш».

Причина — череда реорганизаций. Самолёт начинал карьеру в Indian Airlines, затем перешёл в Air India после слияния в 2007 году, позже использовался как грузовой и сдавался India Post. В процессе приватизации в 2022 году борт снова «выпал» из списков активов.

Аналитики отмечают: для отрасли это почти немыслимо. Самолёты — объекты строгого учёта, а простаивающий борт означает только расходы. Сам 737-200 давно списан, но его двигатели Pratt & Whitney всё ещё могут представлять ценность.

Итог: один из крупнейших авиаперевозчиков мира 13 лет платил за парковку самолёта, о котором забыл. Иногда «потеряться» может не только багаж — но и целый Boeing.